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Отец Нурмагомедова оценил шансы сына
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Отец Нурмагомедова оценил шансы сына в бою с Мейвезером 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Twitter
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, считает, что у его сына есть шансы в бою с экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
«Хабиб будет иметь шансы по правилам бокса. Они у него будут выше, чем у Макгрегора. Хабиб будет идти в клинч вблизи», — приводит слова Нурмагомедова-старшего ТАСС.
Он также заявил о желании, чтобы в углу его сына были украинский тренер Анатолий Ломаченко и американский боксёр Майк Тайсон.
«Конечно, шансы будут, но сейчас говорить об этом бое преждевременно из-за разбирательства в Неваде», — добавил Абдулманап Нурмагомедов.
Ранее Мейвезер ответил на вызов Нурмагомедова.
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