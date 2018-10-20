«Это беспрецедентный бой». Исмаилов и Минеев свели вничью главный поединок турнира F​ight Nights Global 90

Главный бой турнира по смешанным единоборствам F​ight Nights Global 90 между россиянами Владимиром Минеевым Магомедом Исмаиловым завершился вничью. Соревнование прошло в пятницу на московской «ЦСКА-Арене».

Б​ой Исмаилова и Минеева начался примерно в 23:30 мск. С первых минут поединка Магомед начал интенсивную работу в стойке, а к середине стартового раунда перевел соперника на настил. Под крики болельщиков «Мага!» Исмаилов продолжил эффективную работу в партере, нанося Минееву тяжелые удары. Владимиру однажды удалось подняться, однако Магомед красивым броском вернул бой в нижнюю плоскость. Несмотря на очевидно проигранный первый раунд, Минеев завершил его с улыбкой.

В​ дебюте второго раунда соперники обменялись хорошими попаданиями, а затем опять оказались на настиле. После возвращения в стойку Минеев предпочел работать с опущенными руками и смог добиться нескольких попаданий, но не сумел кардинально изменить ход встречи.

Т​ретий раунд начался гораздо менее интенсивно — это вполне можно объяснить возросшей усталостью бойцов после изнуряющих десяти минут поединка. Минеев хорошо работал руками и ногами, а Исмаилов не совершил ни одного тейкдауна. При этом Владимир успел поиграть на публику, например, несколько секунд держал одну руку поднятой вверх.

В четвертом раунде Минеев уже несколько раз проделал этот трюк — в качестве ответа на несколько плотных попаданий со стороны Исмаилова. Хотя Магомед вновь не смог перевести бой в партер, в стойке он сумел провести раунд на достойном уровне.

Перед заключительным раундом Минеев и Исмаилов с улыбкой обнялись друг с другом. Владимир работал в том же стиле, а с трибун уже отчетливо слышались скандирования его имени. В середине раунда Минеев попытался даже использовать оружие Исмаилова и провести бросок соперника, но Магомеду удалось это предотвратить. На четвертой минуте раунда Минееву удалось встречным ударом коленом сбить соперника с ног, но Владимир не пошел на добивание.

В​ результате побоище на «ЦСКА-Арене» продлилось максимально возможное время, что весьма удивительно с учетом интенсивности и открытости боя. Судьи зафиксировали ничью.

«​У меня однозначно что-то пошло не так. Но за бой меня четыре раза хватали за шорты, за перчатки, он хватался за сетку. У меня чувство, что я, пусть с минимальным преимуществом, но победил», — сказал после боя Исмаилов.

«​Да, были такие моменты. Если хотите, пишите апелляцию. Я готов повторить бой еще и еще раз», — ответил Минеев.

«​Владимир удивил меня в этом бою, без лишних вопросов. Я благодарен всем зрителям за поддержку», — добавил Магомед.

«Это беспрецедентный бой, я благодарен им обоим. Судейское решение сегодня может устроить всех, а может не устроить никого», — сказал глава «Fight Nights Global» Камил Гаджиев . Он также отметил, что судьба главного приза — автомобиля марки «Мерседес» — теперь остается за бойцами.

Минеев и Исмаилов поприветствовали п​очетного гостя турнира, заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Он при этом высказал свое авторитетное мнение, заявив, что первые два раунда явно выиграл Исмаилов. По его мнению, следующие три остались за Минеевым, но в начале поединка он заслужил желтую карточку, поэтому ничья оказалась справедливым исходом.

«Первые два раунда действительно остались за Исмаиловым, т​ретий — ничейный, последние два раунда забрал Минеев. Итог боя — ничья», — резюмировал и главный рефери турнира.

Н​а общей фотографии в конце обоим бойцам подняли руки в знак победы, но вполне возможно, что промоутерская компания в ближайшее время рассмотрит проведение реванша. Первая схватка Исмаилова и Минеева получилась действительно впечатляющей.