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Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику менеджера
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Нурмагомедов ответил 50 Cent на критику своего менеджера 

RT на русском 24 минуты назад
Фото: Reuters
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отвитил американскому рэп-исполнителю 50 Cent на критику своего менеджера Али Абдель-Азиза.
«Никогда не говори плохо о моём брате!» — приводит слова Нурмагомедова «Чемпионат» со ссылкой на комментарии в Instagram рэпера.
Напомним, что 50 Cent предложил спортсмену $2 млн за переход в Bellator, после чего менеджер россиянина заявил, что Нурмагомедов будет рассматривать предложения от $50 млн  Позже 50 Cent жёстко ответил менеджеру Нурмагомедова, назвав его «дураком в дешёвом костюме».
Ранее рэпер 50 Cent согласился посетить Дагестан для переговоров с Нурмагомедовым.
RT на русском: последние новости
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