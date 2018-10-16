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«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян
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«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян 

Рамблер 2 часа назад
Фото: instagram.com/khabib_nurmagomedov
Россияне обрушились с критикой на бойца Хабиба Нурмагомедова из-за того, что он якобы хотел получить украинское гражданство, а получил отказ.
Накануне живущий в Полтаве дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов заявил «Спорт-Экспрессу», что четыре или пять раз подавал документы на предоставление племяннику подданства Украины, однако каждый раз получал отказ. Каждый из отказов, по словам Нурмагомедова-старшего, обижал молодого бойца, тогда выступавшего за украинские клубы.
«Вот тебе и здрасьте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — удивился один из россиян.
Другой соотечественник и вовсе назвал Нурмагомедова «крысой», а еще один пожелал бойцу «попутного ветра».
«Он еще и афтокефалию поддерживает», — нашлись и те, кто счел это поводом для шуток.
Другие, более вдумчивые россияне, напомнили, что до 2014 года большинство их соотечественников, в том числе Нурмагомедов, считали украинцев братским народом, однако «фашиствующий режим все изменил».
Тем временем многие украинцы и сами недовольны «планами» российского бойца. По словам одного из них, Украине хоть и «льстит» это, однако ей не нужны «дикари, которые не знают об элементарной спортивной этике».
В свою очередь, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап уже опроверг в беседе с РБК эту информацию. По его словам, о том, что боец мог получить украинское гражданство, он впервые услышал от журналиста издания.
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