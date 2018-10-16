«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян 

Россияне обрушились с критикой на бойца Хабиба Нурмагомедова из-за того, что он якобы хотел получить украинское гражданство, а получил отказ.
Накануне живущий в Полтаве дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов заявил «Спорт-Экспрессу», что четыре или пять раз подавал документы на предоставление племяннику подданства Украины, однако каждый раз получал отказ. Каждый из отказов, по словам Нурмагомедова-старшего, обижал молодого бойца, тогда выступавшего за украинские клубы.
«Вот тебе и здрасьте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — удивился один из россиян.
ВОТ ТЕБЕ И ЗДРАСЬТЕ…— Guido Fawkes (@Guido1917) October 16, 2018
Другой соотечественник и вовсе назвал Нурмагомедова «крысой», а еще один пожелал бойцу «попутного ветра».
«Он еще и афтокефалию поддерживает», — нашлись и те, кто счел это поводом для шуток.
Другие, более вдумчивые россияне, напомнили, что до 2014 года большинство их соотечественников, в том числе Нурмагомедов, считали украинцев братским народом, однако «фашиствующий режим все изменил».
Тем временем многие украинцы и сами недовольны «планами» российского бойца. По словам одного из них, Украине хоть и «льстит» это, однако ей не нужны «дикари, которые не знают об элементарной спортивной этике».
До 2014 года многие считали украинцев братским народом. Нурмагомедов среди них. Фашиствующий режим на Украине все изменил. Не думаю, что сейчас ему хочется взять украинское гражданство. СМИ, не провоцируйте!— Россиянка (@q1CKIQk7ijVtfnp) October 16, 2018
В свою очередь, отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап уже опроверг в беседе с РБК эту информацию. По его словам, о том, что боец мог получить украинское гражданство, он впервые услышал от журналиста издания.