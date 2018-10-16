«Вот тебе и здрасьте»: Хабиб разозлил россиян

Россияне обрушились с критикой на бойца Хабиба Нурмагомедова из-за того, что он якобы хотел получить украинское гражданство, а получил отказ.

Накануне живущий в Полтаве дядя чемпиона UFC Алекс Нурмагомедов заявил «Спорт-Экспрессу», что четыре или пять раз подавал документы на предоставление племяннику подданства Украины, однако каждый раз получал отказ. Каждый из отказов, по словам Нурмагомедова-старшего, обижал молодого бойца, тогда выступавшего за украинские клубы.

ВОТ ТЕБЕ И ЗДРАСЬТЕ…— Guido Fawkes (@Guido1917) October 16, 2018 «Вот тебе и здрасьте (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — удивился один из россиян.

Другой соотечественник и вовсе назвал Нурмагомедова «крысой», а еще один пожелал бойцу «попутного ветра».

всё верно о нём Конор сказал — он крыса. — Galina Tipikina (@ridolina6) October 16, 2018

«Он еще и афтокефалию поддерживает», — нашлись и те, кто счел это поводом для шуток.

он еще и афтокефалию поддерживает. — Михаил Бенгин (@benvele32) October 16, 2018

Другие, более вдумчивые россияне, напомнили, что до 2014 года большинство их соотечественников, в том числе Нурмагомедов, считали украинцев братским народом, однако «фашиствующий режим все изменил».

Тем временем многие украинцы и сами недовольны «планами» российского бойца. По словам одного из них, Украине хоть и «льстит» это, однако ей не нужны «дикари, которые не знают об элементарной спортивной этике».

До 2014 года многие считали украинцев братским народом. Нурмагомедов среди них. Фашиствующий режим на Украине все изменил. Не думаю, что сейчас ему хочется взять украинское гражданство. СМИ, не провоцируйте!— Россиянка (@q1CKIQk7ijVtfnp) October 16, 2018