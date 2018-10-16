Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова

Адвокат рассказал о будущем Нурмагомедова

«Здесь может быть два параллельных процесса: один в Атлетической комиссии штата Невада, и он будет точно. Другой в суде штата, который может инициировать прокуратура», — передает слова юриста «Матч ТВ».

По его мнению, до разбирательства в суде дело вряд ли дойдет, поскольку ни Макгрегор, ни кто-либо из его команды не писали заявлений в полицию.

Атлетическая комиссия Невады может заморозить гонорар Хабиба и пожизненно лишить его права проводить поединки на территории штата, считает Литвак.