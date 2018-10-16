Адвокат прояснил будущее Нурмагомедова

Практикующий в США адвокат Игорь Литвак рассказал о возможном исходе событий для российского бойца Хабиба Нурмагомедова после драки с командой Конора Макгрегора после боя в Лас-Вегасе.
«Здесь может быть два параллельных процесса: один в Атлетической комиссии штата Невада, и он будет точно. Другой в суде штата, который может инициировать прокуратура», — передает слова юриста «Матч ТВ».
По его мнению, до разбирательства в суде дело вряд ли дойдет, поскольку ни Макгрегор, ни кто-либо из его команды не писали заявлений в полицию.
Атлетическая комиссия Невады может заморозить гонорар Хабиба и пожизненно лишить его права проводить поединки на территории штата, считает Литвак.
«Мне кажется, что Атлетическая комиссия Хабиба накажет строго. В Америке много говорят об этом, чувствуется некое давление на комиссию. Хабиб россиянин, а все-таки отношения между странами сейчас не самые хорошие, и это тоже может повлиять. Так что здесь у меня был бы не самый хороший прогноз», — сказал юрист.