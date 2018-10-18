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Кокорина и Мамаева предложили казнить
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Российский боец предложил казнить Кокорина и Мамаева 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля (ММА) Денис Гольцов предложил казнить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за то, что они подают плохой пример обществу.
«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить», — сказал Гольцов «Спорт-Экспрессу».
Боец назвал зарплаты футболистов «несоизмеримо» большими по сравнению с заработками в других видах спорта. При этом, по его мнению, футболисты «делают намного меньше».
Кокорин и Мамаев повеселели
«С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», — резюмировал спортсмен.
8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. Все они написали заявления в полицию на футболистов. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», Кокорину, Мамаеву и еще двоим фигурантам дела грозит до 7 лет тюрьмы.
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