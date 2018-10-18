Кокорина и Мамаева предложили казнить

Российский боец предложил казнить Кокорина и Мамаева

Российский боец смешанного стиля (ММА) Денис Гольцов предложил казнить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева за то, что они подают плохой пример обществу.

«Казнить их надо! За такие деньги, что они получают, они должны подавать пример обществу, дедушек и бабушек через дороги переводить», — сказал Гольцов «Спорт-Экспрессу».

Боец назвал зарплаты футболистов «несоизмеримо» большими по сравнению с заработками в других видах спорта. При этом, по его мнению, футболисты «делают намного меньше».

«С такими деньгами с них и спрос должен быть намного выше. С них десять шкур нужно снять», — резюмировал спортсмен.

8 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека. Все они написали заявления в полицию на футболистов. Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», Кокорину, Мамаеву и еще двоим фигурантам дела грозит до 7 лет тюрьмы.