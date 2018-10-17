«Все выходит из-под контроля»: решилась судьба Хабиба в UFC

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов принял решение остаться в UFC. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт. При этом функционер назвал «полной чушью» информацию о том, что Дагестанскому Орлу уже были предложены $15 млн за реванш с Конором Макгрегором . Хабиб отреагировал на это довольно жестко, заявив, что «ситуация выходит из-под контроля».

Вокруг российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в последнее время ходит невероятное количество слухов. Кажется, что он готов устроить бой с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером, перейти из UFC в Bellator к Федору Емельяненко , сделать своим менеджером рэпера 50 Cent — и все это одновременно.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт решил, что пора положить конец тревожным известиям об уходе Дагестанского Орла в другой промоушен и сделал важное заявление.

«Мы с Хабибом обсудили все проблемы, и он остается в UFC. У нас хорошие отношения. Мы все наладим», — — приводит слова Уайта издание TMZ.

Напомним, российский боец угрожал «разорвать свой контракт» с промоушеном, если оттуда будет уволен его друг Зубайра Тухугов , который проник в октагон после поединка Нурмагомедова с Конором Макгрегором и атаковал ирландца со спины. Казалось бы, за такой поступок увольнение и отмена уже назначенного боя с Артемом Лобовым — вполне обоснованное наказание, однако на записях камер видно, что чуть ранее Макгрегор сам атаковал ничего не подозревающего брата Хабиба — Абубакара, чем и навлек на себя гнев остальных членов команды Орла, которые кинулись на защиту друга.

Тем не менее после потасовки Уайт заявил о санкциях только в отношении близких Нурмагомедова, что вызвало возмущение россиянина.

«Реально ли Хабиб мог уйти? Очевидно, он был немного расстроен и даже взбешен. Однако мы все уладили. Просто Хабиб — очень чувствительный парень, и тот бой был для него действительно эмоциональным. Однако в конечном счете он отличный человек, и у нас всегда были великолепные отношения», — подчеркнул президент UFC.

При этом Уайт уклонился от четкого ответа на вопрос о том, будет ли исполнено желание Нурмагомедова относительно его друга Зубайры:

«Что ж, Хабиб продолжит выступать в UFC… А вот насчет Зубайры я на 100% не уверен. Однако могу заверить, что сейчас Нурмагомедов вполне счастлив и вскоре все образуется».

Любопытно, что один из близких людей Хабиба глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме раскритиковал Зубайру. Хотя стоит признать, что с одной стороны политик осудил бойца за поведение, а с другой словно призвал его в следующей раз бить сильнее.

«Зубайр, ты знаешь, кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?!

Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы — твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне. И вот еще что…

Я видел, какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. Если ты еще раз дашь слово вступиться за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говорится…» —написал Кадыров, прикрепив хэштеги #кадыровсила, #зубайр, #тухугов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana White (@danawhite) 16 Окт 2018 в 5:02 PDT А пока решается вопрос об отмене боя Зубайры и Лобова, Уайт уже успел сделать комментарий по поводу возможного реванша между Дагестанским Орлом и Макгрегором. Функционер разместил в своем инстаграме новость о том, что Хабибу были предложены $15 млн за повторный поединок с ирландцем, и заверил, что «эта история — чушь №1».

Нурмагомедов не остался в стороне и прокомментировал этот пост следующим образом:

«Все выходит из-под контроля. В новостях слишком много чуши».

Ранее в эфире Первого канала боец рассказал, что руководство UFC уже хотело начать с ним переговоры насчет следующего поединка, однако он оборвал эти попытки из-за неоднозначной ситуации с Тухуговым:

«Я им сказал: «Подождите-подождите. Пока у моей команды не будет все хорошо, никаких переговоров мы вести не будем».

Мой друг Зубайра Тухугов пострадал из-за меня. Мы вместе шли на эту войну, победили, я вернулся домой и лег спать, а он продолжает страдать.

Я не оставлю друга в беде, это не по-мужски. Я сказал UFC: если вы хотите его исключить — вы потеряете и меня».

«Я не знаю, кто будет следующим соперником Хабиба, мы об этом еще не говорили. Давайте позволим парню насладиться победой, а потом решим этот вопрос», — твердил Дана Уайт.

Однако, если все проблемы действительно уже улажены, как уверяет глава UFC, то стороны уже могут начать обсуждать будущих противников Хабиба.

Очевидно, что Макгрегор жаждет реванша, однако он вряд ли может быть интересен действующему чемпиону UFC в своем нынешнем состоянии.

Самым предпочтительным вариантом остается бешеный американец Тони Фергюсон, бой с которым у Нурмагомедова срывался уже четыре раза. Может, на пятый все-таки повезет?