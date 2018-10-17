Макгрегора попытался спасти незнакомец

Фанат рассказал о попытке спасти Макгрегора от команды Нурмагомедова

На ролике, который Мартин опубликовал в своем Twitter, видно, как он вбегает в октагон в тот момент, когда там возникла потасовка.

«Я должен был войти. Я думаю, что моя страна зовет меня прямо в этот момент, и я пошел», — отметил ирландец, соотечественник Макгрегора.

Он также отметил, что один из «парней», который ударил бойца по голове, мог убить его, если бы попал в другую область.

«Тот факт, что ты Конор Макгрегор, не означает, что что-то подобное не может произойти с тобой. Я думал, что Конора убьют, что эти парни собираются убить его, и я не мог этого допустить», — продолжил Мартин.

Он поведал, что не дал чемпиону UFC Дэниэлу Кормье принять участия в драке, напомнив, что он пришел со своими детьми. После этого он увидел, как «парень в красной футболке» запрыгнул в октагон, чтобы побить Макгрегора. Тогда Мартин бросился спасать соотечественника.

«Я только хотел убедиться, что Конор в безопасности. Тренер Макгрегора Джон Кавана появился в октагоне раньше меня, потом туда зашли охранники и окружили Конора. Он слышал, как я просил его успокоиться. Я сказал, что тоже из Дублина

Моей задачей было успокоить его», — отметил Мартиню

Макгрегор проиграл Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. После этого россиянин выскочил из клетки и атаковал спарринг-партнера ирландца, после чего началась массовая драка. И Макгрегор, и Нурмагомедов сейчас временно отстранены, их дело рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада.