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Макгрегора попытался спасти незнакомец
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Фанат рассказал о попытке спасти Макгрегора от команды Нурмагомедова 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: John Locher / AP
Ирландец Дэвид Мартин рассказал, как оказался в эпицентре драки между командами Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229. Слова мужчины приводит For The Win.
На ролике, который Мартин опубликовал в своем Twitter, видно, как он вбегает в октагон в тот момент, когда там возникла потасовка.
«Я должен был войти. Я думаю, что моя страна зовет меня прямо в этот момент, и я пошел», — отметил ирландец, соотечественник Макгрегора.
Он также отметил, что один из «парней», который ударил бойца по голове, мог убить его, если бы попал в другую область.
«Тот факт, что ты Конор Макгрегор, не означает, что что-то подобное не может произойти с тобой. Я думал, что Конора убьют, что эти парни собираются убить его, и я не мог этого допустить», — продолжил Мартин.
Он поведал, что не дал чемпиону UFC Дэниэлу Кормье принять участия в драке, напомнив, что он пришел со своими детьми. После этого он увидел, как «парень в красной футболке» запрыгнул в октагон, чтобы побить Макгрегора. Тогда Мартин бросился спасать соотечественника.
«Я только хотел убедиться, что Конор в безопасности. Тренер Макгрегора Джон Кавана появился в октагоне раньше меня, потом туда зашли охранники и окружили Конора. Он слышал, как я просил его успокоиться. Я сказал, что тоже из Дублина
Моей задачей было успокоить его», — отметил Мартиню
Макгрегор проиграл Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде. После этого россиянин выскочил из клетки и атаковал спарринг-партнера ирландца, после чего началась массовая драка. И Макгрегор, и Нурмагомедов сейчас временно отстранены, их дело рассматривает Атлетическая комиссия штата Невада.
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