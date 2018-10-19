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Макгрегора пригласили в Дагестан
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Отец Хабиба позвал Макгрегора в Дагестан 

Рамблер + ещё 20 5 часов назад
Отец российского бойца Хабиба Нурмагомедова простил побежденного сыном Конора Макгрегора за оскорбления в свой адрес. Видеообращение Абдулманапа Нурмагомедова опубликовало РИА Дагестан.
Сидя за рулем автомобиля, Нурмагомедов-старший сначала пригласил ирландца стать почетным гостем чемпионата мира по боевому самбо, который пройдет в середине декабря во Дворце спорта Али Алиева в столице Дагестана Махачкале.
«Приглашаю к нам в гости Макгрегора. Велком!» — сообщил он.
После этого Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что прощает ирландского бойца за оскорбления в свой адрес, в адрес Дагестана, а также в адрес ислама.
«Все это прощаю! Надо быть милосердным», — объяснил он.
В конце первой недели октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и стал чемпионом UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов и члены его команды приняли участие в массовой драке с представителями ирландца. Россиянин объяснил произошедшее оскорблениями в свой адрес, в адрес отца, России, Дагестана и ислама.
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