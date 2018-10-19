Макгрегора пригласили в Дагестан

Отец Хабиба позвал Макгрегора в Дагестан

Сидя за рулем автомобиля, Нурмагомедов-старший сначала пригласил ирландца стать почетным гостем чемпионата мира по боевому самбо, который пройдет в середине декабря во Дворце спорта Али Алиева в столице Дагестана Махачкале.

«Приглашаю к нам в гости Макгрегора. Велком!» — сообщил он.

После этого Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что прощает ирландского бойца за оскорбления в свой адрес, в адрес Дагестана, а также в адрес ислама.

«Все это прощаю! Надо быть милосердным», — объяснил он.

В конце первой недели октября Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и стал чемпионом UFC в легком весе. После боя Нурмагомедов и члены его команды приняли участие в массовой драке с представителями ирландца. Россиянин объяснил произошедшее оскорблениями в свой адрес, в адрес отца, России, Дагестана и ислама.