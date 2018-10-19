Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора в Дагестан

Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан

Макгрегор был соперником Хабиба на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где россиянин победил удушающим приемом. До боя Конор неоднократно в оскорбительном ключе высказывался о Хабибе и его отце, а после поединка между командами бойцов завязалась потасовка.

Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил соперника своего сына и пригласил того на турнир, который состоится 15 декабря в Каспийске.

"Все прощаю, надо быть милосердным", — сказал Абдулманап Нурмагомедов в своем видеообращении.