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Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора в Дагестан
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Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, пригласил ирландского бойца Конора Макгрегора в Дагестан на чемпионат мира по профессиональному боевому самбо, сообщает "Советский спорт".
Макгрегор был соперником Хабиба на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где россиянин победил удушающим приемом. До боя Конор неоднократно в оскорбительном ключе высказывался о Хабибе и его отце, а после поединка между командами бойцов завязалась потасовка.
Абдулманап Нурмагомедов заявил, что простил соперника своего сына и пригласил того на турнир, который состоится 15 декабря в Каспийске.
"Все прощаю, надо быть милосердным", — сказал Абдулманап Нурмагомедов в своем видеообращении.
Ранее Флойд Мейвезер прояснил слухи о возможном поединке с Хабибом Нурмагомедовым.
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