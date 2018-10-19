Боец MMA сдался после ударов россиянина

Российский боец MMA за 30 секунд победил соперника

Российский боец смешанного стиля (MMA) Карахан Балакеримов победил алжирского спортсмена Азубуке Икенна Окафорав рамках турнира Fight NIghts Global 90 в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru. Видео концовки боя опубликованы в твиттере пользователя Jolassanda.

Балакеримову хватило 30 секунд, чтобы победить соперника. Российский боец провел бросок суплекс и нанес серию ударов по лежачему Окафору, после чего алжирец попросил завершить поединок.