Боец MMA сдался после ударов россиянина

Российский боец смешанного стиля (MMA) Карахан Балакеримов победил алжирского спортсмена Азубуке Икенна Окафорав рамках турнира Fight NIghts Global 90 в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru. Видео концовки боя опубликованы в твиттере пользователя Jolassanda.
Балакеримову хватило 30 секунд, чтобы победить соперника. Российский боец провел бросок суплекс и нанес серию ударов по лежачему Окафору, после чего алжирец попросил завершить поединок.
Karakhan Balakirimov what a fucking suplex! Caused Azubuike Okafor to tap! AMAZING! #FNG90 #FNG ##MMA #Fights #Fighting #Suplex #TKO #Submissions #Tapout https://t.co/tg2i6uG4L9— wildmatt (@wildmatt) 19 октября 2018 г.