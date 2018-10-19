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Боец MMA сдался после ударов россиянина
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Российский боец MMA за 30 секунд победил соперника 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: Twitter
Российский боец смешанного стиля (MMA) Карахан Балакеримов победил алжирского спортсмена Азубуке Икенна Окафорав рамках турнира Fight NIghts Global 90 в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru. Видео концовки боя опубликованы в твиттере пользователя Jolassanda.
Балакеримову хватило 30 секунд, чтобы победить соперника. Российский боец провел бросок суплекс и нанес серию ударов по лежачему Окафору, после чего алжирец попросил завершить поединок.
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