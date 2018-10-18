Макгрегор хочет провести бой на футбольном стадионе

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор предложил владельцу клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Даллас Ковбойс" Джерри Джонсону провести бой на стадионе команды, передает "Чемпионат".
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) считает, что домашняя площадка "Далласа" — подходящее место для поединков.
"Это зрелище подходит для этого места. Наш октагон должен быть здесь, в центре, в один прекрасный день. Я собираюсь сделать это. Особенно сейчас, когда вы здесь и видите, что происходит. Я знаю, что было много слухов об этом, но мы так и не добрались до сути. Думаю, что сейчас самое время", — заявил ирландец.
Стадион техасской команды AT&T Stadium вмещает 105 тысяч человек.
Ранее американский боец UFC Майкл Кьеза рассказал о поступающих ему и его семье угрозах из-за того, что он подал в суд на своего коллегу Макгрегора.