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Тухугов отстранен от соревнований после драки с Конором
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В UFC отстранила друга Нурмагомедова 

Рамблер 1 час назад
Фото: zubairatukhugov, Instagram
Американец Майкл Джонсон станет соперником ирландского бойца с русскими корнями Артема Лобова на турнире UFC Fight Night вместо россиянина Зубайры Тухугова. Об этом сообщается на сайте UFC.
В спортивной организации заявили, что замена связана с продолжающимся расследованием в отношении Тухугова.
Бой Джонсона и Лобова состоится 27 октября.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что стопроцентной уверенности в будущем Тухугова в UFC у него нет. В организации уже говорили о планах отстранить Тухугова от боя с Лобовым, так как боец из Грозного участвовал в потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.
Нурмагомедов заявлял, что покинет организацию, если она расторгнет контракт с Зубайрой Тухуговым. Позже Уайт сообщил, что боец останется в UFC. По мнению Уайта, он говорил об уходе, так как был немного расстроен и вспылил.
Нурмагомедов 6 октября одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов.
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