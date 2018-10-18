Тухугов отстранен от соревнований после драки с Конором

В UFC отстранила друга Нурмагомедова

В спортивной организации заявили, что замена связана с продолжающимся расследованием в отношении Тухугова.

Бой Джонсона и Лобова состоится 27 октября.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что стопроцентной уверенности в будущем Тухугова в UFC у него нет. В организации уже говорили о планах отстранить Тухугова от боя с Лобовым, так как боец из Грозного участвовал в потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора

Нурмагомедов заявлял, что покинет организацию, если она расторгнет контракт с Зубайрой Тухуговым. Позже Уайт сообщил, что боец останется в UFC. По мнению Уайта, он говорил об уходе, так как был немного расстроен и вспылил.

Нурмагомедов 6 октября одержал победу над Макгрегором в бою за титул чемпиона UFC. После поединка Нурмагомедов выпрыгнул за пределы клетки, и началась массовая драка членов команд обоих бойцов.