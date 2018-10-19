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Мэйуэзера посчитали мелковатым для Нурмагомедова
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Мэйуэзера посчитали мелковатым для Нурмагомедова 

Lenta.ru + ещё 23 48 минут назад
Фото: Reuters
Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз прокомментировал возможный бой его подопечного против американского непобежденного боксера Флойда Мэйуэзера. Он дал интервью журналисту ESPN Бретту Окамото.
«Я знаю, что они представители разных видов спорта. Но постойте — Хабибу удалось отправить в нокдаун Макгрегора. А Флойду нет. Может хватить одного удара и я верю, что Хабиб сможет свалить Флойда. Удастся ли потом завершить начатое — не знаю. Но уронить Мэйуэзера он сможет. Флойд слишком маленький для него», — заявил Абдель-Азиз.
18 октября Мэйуэзер признался, что считает бои с представителями MMA денежными. Спортсмен также заявил, что готов во второй раз подраться с ирландцем Конором Макгрегором.
17 октября американский боксер выразил заинтересованность в бою с Нурмагомедовым. Непобежденный россиянин бросил ему вызов в социальных сетях, упомянув, что «в джунглях может быть только один король».
7 октября Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Победа позволила россиянину подняться в рейтинге организации: Нурмагомедов второй боец UFC согласно таблице без учета весовых категорий. На первом месте — американец Дэниель Кормье.
В активе 30-летнего Нурмагомедова 27 побед в 27 боях. 41-летний Мэйуэзер также ни разу не уступал на протяжении своей профессиональной карьеры, на его счету рекорд в 50 побед.
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