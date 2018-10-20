Нурмагомедову отсоветовали биться с Мэйуэзером

Чемпион UFC отсоветовал Нурмагомедову биться с Мэйуэзером

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дэниел Кормье поделился мнением относительно возможного боя между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Его слова передает MMA Junkie.

Кормье, являющийся партнером Нурмагомедова по команде, назвал возможный бой безумием. Он посоветовал россиянину не принимать в нем участия.

«Да, мы в одной команде, но Флойд его побьет. А Хабиб слишком крут, чтобы сдаться, поэтому его будут избивать все 12 раундов. А терпеть такое избиение — это плохо», — убежден Кормье.

19 октября глава UFC Дэйна Уайт призвал игнорировать разговоры о возможном бое. Согласно его словам, менеджеры Мэйуэзера не выходили с ним на связь по поводу этого противостояния.

Ранее 19 октября менеджер 30-летнего Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз заявил, что у его бойца есть шанс в бою с непобедимым боксером. Абдель-Азиз полагает, что Мэйуэзер серьезно уступает Нурмагомедову в габаритах, и у россиянина есть шанс отправить его в нокдаун, чего не удалось сделать в свою очередь ирландцу Конору Макгрегору

18 октября сам Мэйуэзер заявил, что считает бои с представителями MMA успешными с финансовой точки зрения. Он готов повторно выйти против Макгрегора уже после возможного поединка с Нурмагомедовым.

14 октября Нурмагомедов в соцсетях бросил вызов Мэйуэзеру. В ответ американский боксер выразил заинтересованность в противостоянии.

Кормье — чемпион UFC в двух весовых категориях. Он занимает первую строчку в рейтинге бойцов организации (без учета весовых категорий). Нурмагомедов, тренирующийся с Кормье, занимает вторую строчку рейтинга. 7 октября ему удалось защитить титул чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вынудил сдаться претендента Макгрегора, добившись 27-й победы в профессиональной карьере.