РПЦ вынесла вердикт Хабибу, Кокорину и Мамаеву

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион прокомментировал поведение российский спортсменов — чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Так, по словам архиерея, участник Абсолютного бойцовского чемпионата не должен был агрессивно отстаивать свою веру.
«Я думаю, что нет таких религиозных ценностей, которые нужно было отстаивать при помощи кулаков», — сказал метрополит в эфире программы «Церковь и мир».
Инцидент с участием футболистов архиерей назвал недопустимым.
«Я думаю, что эти два человека повели себя недопустимым образом, и, несмотря на то, что они известные игроки, закон одинаков для всех», — добавил он.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября Нурмагомедов после боя с Конором Макгрегором принял участие в массовой драке, выпрыгнув за пределы октагона. В потасовке участвовали члены команд обоих бойцов.
8 октября в Москве произошло две драки с участием Кокорина и Мамаева. Одна — у гостиницы «Пекин», где от действий футболистов пострадал водитель «Первого канала» Виталий Соловчук.
Вторая — в «Кофемании» на Большой Никитской улице — в ней травмы получили чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента попали на камеры и вызвали широкий общественный резонанс.