Фёдор Емельяненко покинул пост главы Союза MMA России 

Боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза MMA России, который он занимал с 2012 года.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Отмечается, что на внеочередной конференции Союза его главой назначен Радмир Габдуллин, который ранее занимал должность вице-президента. Емельяненко в свою очередь возглавил наблюдательный совет.
«Состав совета будет сформирован в ближайшее время», — заявили в пресс-службе Союза.
Емельяненко в то же время продолжает спортивную карьеру. 26 января в финале Гран-при Bellator он встретится против американца Райана Бейдера.
Ранее Бейдер заявил, что побьёт Емельяненко.