Россиянин стал чемпионом мира по вольной борьбе

Россиянин Сидаков стал чемпионом мира по вольной борьбе

Российский боец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал медаль золотого отлива на чемпионате мира в Будапеште, сообщает ТАСС

В титульной схватке в весовой категории до 75 кг россиянин поборол представителя Грузии Автандила Кенчадзе. Поединок завершился со счетом 2:2, Сидакову была присуждена победа по последнему результативному действию.

Для 22-летнего Сидакова золотая медаль чемпионата мира в Будапеште стала первой на мировых первенствах.

Ранее сообщалось, что россиянин Степан Стародубцев проиграл в финале юношеской Олимпиады по греко-римской борьбе.