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Россиянин стал чемпионом мира по вольной борьбе
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Россиянин Сидаков стал чемпионом мира по вольной борьбе 

Газета.Ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Reuters
Российский боец вольного стиля Заурбек Сидаков завоевал медаль золотого отлива на чемпионате мира в Будапеште, сообщает ТАСС.
В титульной схватке в весовой категории до 75 кг россиянин поборол представителя Грузии Автандила Кенчадзе. Поединок завершился со счетом 2:2, Сидакову была присуждена победа по последнему результативному действию.
Для 22-летнего Сидакова золотая медаль чемпионата мира в Будапеште стала первой на мировых первенствах.
Ранее сообщалось, что россиянин Степан Стародубцев проиграл в финале юношеской Олимпиады по греко-римской борьбе.
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