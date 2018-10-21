Нурмагомедов заявил о поддержке «Спартака»

"Болею ли я за "Спартак"? Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира. А за "Спартак" у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца. Близок ли мне "Спартак" тем, что символ клуба — гладиатор? Конечно, я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово "гладиатор" мне очень близко. А "Спартак" как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда!" — цитирует Хабиба пресс-служба "Спартака".

Хабиб уже в третий раз за сезон посещает матч с участием красно-белых. Он объяснил, чем обусловлено его внимание к красно-белым.