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Нурмагомедов заявил о поддержке «Спартака»
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Нурмагомедов заявил о поддержке «Спартака» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на стадионе "Открытие Арена", где наблюдал за матчем 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Спартаком" и тульским "Арсеналом" (2:3), сообщает "Советский спорт".
"Болею ли я за "Спартак"? Я переживаю за весь российский футбол. Внимательно слежу и был особенно рад успеху сборной страны на чемпионате мира. А за "Спартак" у меня от всей души болеет отец, в том числе поэтому по возможности посещаю матчи красно-белых. Кроме того, хорошо знаком с братьями Комбаровыми. Переписываемся, общаемся, знаю их отца. Близок ли мне "Спартак" тем, что символ клуба — гладиатор? Конечно, я всю жизнь соревнуюсь один на один, и слово "гладиатор" мне очень близко. А "Спартак" как самый титулованный клуб России достойно представляет этот образ. Настоящая народная команда!" — цитирует Хабиба пресс-служба "Спартака".
Хабиб уже в третий раз за сезон посещает матч с участием красно-белых. Он объяснил, чем обусловлено его внимание к красно-белым.
Ранее сообщалось, что бывший чемпион UFC Андерсон Силва решил снова провести бой, выбрав соперником ирландского бойца Конора Макгрегора.
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