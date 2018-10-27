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Мальдонадо хочет подраться с Лебедевым
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Мальдонадо: хочу подраться с Лебедевым, но он почему-то отказывается 

Газета.Ru + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бразильский боец смешанного стиля Фабио Мальдонадо рассказал, с кем бы из российских боксеров он хотел бы встретиться на ринге, сообщает Sport24.
"Хотел бы подраться по правилам бокса с Денисом Лебедвым, но он почему-то отказывается. Также интересен бой с Александром Поветкиным. А в прошлом у нас как-то проводился спарринг с Султаном Ибрагимовым. Мы отбоксировали 4 раунда, и он не захотел продолжать дальше, хотя планировали боксировать 12 раундов. Изначально я боксер. У меня намного больше опыта, чем у того же Макгрегора, который умудрился выдать неплохие раунды против Мейвезера. Но когда Конор устает, у него не хватает опыта поддерживать темп. У меня бы это получилось лучше, — сказал Мальдонадо.
Напомним, 27 октября Мальдонадо проведет бой в Екатеринбурге против Ивана Штыркова в рамка турнира RCC 4.
Ранее Макгрегор признал свои ошибки в бою с Нурмагомедовым.
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