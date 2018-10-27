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Аскрен вызвал Нурмагомедова на бой
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Аскрен вызвал Нурмагомедова на бой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 35 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский боец ММА Бен Аскрен заявил о желании провести поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Аскрен предложил Нурмагомедову, который является чемпионом UFC в легком весе, встретиться в полусреднем весе, чтобы «определить лучшего борца ММА на планете», пишет «Спорт-Экспресс».
«Назови мне время и место», — приводит его слова Sport24.
Аскрен обратился с похожим предложением к Жоржу Сен-Пьеру, Нику и Нейту Диасам.
На счету Аскрена18 побед и ни одного поражения. Он объявил о завершении карьеры в 2017 году, но заявил, что может вернуться, если будет возможность стать лучшим в мире бойцом в полусреднем весе.
Напомним, урмагомедов бросил вызов Мейвезеру, который не потерпел ни одного поражения на ринге. Американский боксер ответилна это согласием, но сказал, что будет биться с российским спортсменом только по правилам бокса.
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