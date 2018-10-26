Для Нурмагомедова нашли непобежденного соперника

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) и промоушен One Championship близки к завершению первой в истории смешанных единоборств (MMA) сделки по обмену бойцами. Об этом сообщает ESPN.

По условиям сделки экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон перейдет в One FC, а экс-чемпион Bellator и One FC в полусреднем весе Бен Аскрен пополнит ростер UFC. Журналист ESPN Ариэль Хельвани отмечает, что у обоих спортсменов остается по несколько боев по действующим контрактам с промоушенами.

Аскрен в Twitter-аккаунте написал, что вероятность сделки составляет 98 процентов. Американец выразил готовность сразиться с Нурмагомедовым . «Хабиб, встречусь с тобой в 165 фунтах (в промежуточной весовой категории — прим. »Ленты.ру» ), чтобы определить лучшего борца на планете! Даниэль Кормье , я знаю, что ты переводчик Хабиба Нурмагомедова. Спроси его о времени боя и пусть укажет место», — написал он.

Аскрен выиграл 18 из 18 боев, один поединок был признан несостоявшимся. Боец владел титулом Bellator с 2010 по 2013 годы и титулом One FC с 2014 по 2017 годы.