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Нурмагомедов захотел подраться в Москве
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Нурмагомедов обсудил с генсеком Федерации бокса России возможный бой с Мэйуэзером в Москве 

ТАСС 3 часа назад
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым и обсудил проведение в Москве возможного боя с американским боксером Флойдом Мэйуэзером. Об этом российский боец сообщил на своей странице в Instagram.
Ранее Мэйуэзер заявил, что готов провести бой с Нурагомедовым по правилам бокса.
"Обсудили бой с Мэйуэзером. Хотим, чтобы бой прошел в Москве на легендарной арене "Лужники". Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций, а самое важное — в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна", — написал Нурмагомедов.
Отцу Нурмагомедова аннулировали визу США несколько лет назад и отказали в ее получении в начале октября. Из-за этого он не смог посетить бой Хабиба Нурамгомедова за звание чемпиона UFC с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся 7 октября и завершился победой россиянина в четвертом раунде.
Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях. У Мэйуэзера 50 побед в 50 поединках. В последнем бое американец в августе 2017 года техническим нокаутом победил Макгрегора по правилам бокса.
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