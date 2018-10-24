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Нурмагомедов вошел в топ самых влиятельных мусульман
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Нурмагомедов вошел в топ самых влиятельных мусульман мира 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вошел в топ-500 самых влиятельных мусульман мира, сообщает "Советский спорт".
В результате исследований Королевского центра исламских стратегических исследований в Аммане, боец смешанного стиля (ММА) попал в особую категорию из 76 влиятельных людей как представитель спорта.
В рейтинге также представлены нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил, хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, и экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.
Ранее дагестанский спортсмен выразил желание провести боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера на стадионе "Лужники".
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