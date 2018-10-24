Нурмагомедов вошел в топ самых влиятельных мусульман

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Отец Нурмагомедова простил Макгрегора и пригласил его в Дагестан

Хабиб Нурмагомедов хочет провести бой с Флойдом Мейвезером в "Лужниках"

Лобов: Хабиб стал храбрым, только когда с ним было 15 человек