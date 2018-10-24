Ещё
Нурмагомедов назвал цену реванша с Макгрегором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа сумма, за которую Нурмагомедов готов еще раз биться с Макгрегором 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 2 часа назад
Менеджер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что россиянин согласится на реванш с ирландцем Конором Макгрегором за 100 млн долларов.
«Если ты не сможешь предложить нам 100 млн долларов, мы знаем, что ты не сможешь драться с кем-то другим, потому что твоя задница не получит реванш. Открой алкогольный магазин и сосредоточься на продаже спиртного, особенно после всей чепухи, которой ты наговорил», — написал Абдель-Азиз в своем Instagram.
Менеджер Нурмагомедова также высмеял Макгрегора за то, что тот сдался после удушающего приема российского бойца.
«Бог вложил милосердие в сердце Хабиба, и он показал, что ты машина по сдаче боя. Он провел захват за шею, который даже не был удушением. Ты опустил обе руки на пол и поднял одну из них, только чтобы сдаться», — добавил он.
Дядя бойца Алекс Нурмагомедов ранее заявлял, что ирландский спортсмен «не интересен Хабибу», несмотря на то, что команда Макгрегора ему предлагала 15 млн долларов за проведение боя-реванша.
Названы причины конфликта Нурмагомедова и Макгрегора
Ранее сообщалось, что Макгрегор заинтересован в проведении боя-реванша с Нурмагомедовым.
6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа сумма, за которую Нурмагомедов готов еще раз биться с Макгрегором Отец Нурмагомедова позвал Макгрегора в Дагестан Боец ММА заявил о необходимости «казни» для Кокорина и Мамаева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян311
Дело Кокорина и Мамаева приняло неожиданный оборот814
«Спартак» договорился с Кононовым1
Люди падали друг на друга89
В Риме напали на автобус с фанатами ЦСКА
Видео
07:31
Россиянин катает программу убитого фигуриста
Фигурное катание Статьи
00:40
«Ампутируют ногу»: фанатов ЦСКА раздавили в метро
Футбол Статьи
01:04
«Ненавижу его»: Глушаков и Ещенко вернулись в основу
Футбол Статьи
00:41
Кокорин и Мамаев дорвались до тренажеров
Футбол
00:40
Эскалатор рухнул под ногами фанатов ЦСКА в Риме
Футбол
03:19
«Истекали кровью полчаса»: в Риме наплевали на россиян
Футбол
00:20
«Был алкоголь, потом наркотики»: у Кержакова отобрали сына
Футбол Статьи
00:20
Решена судьба ребенка Кержакова
Футбол Общество
00:36
Как заработать на матчах Лиги чемпионов
Футбол
01:26
«Спартак» уволил Карреру
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение