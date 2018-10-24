Нурмагомедов назвал цену реванша с Макгрегором

Названа сумма, за которую Нурмагомедов готов еще раз биться с Макгрегором

«Если ты не сможешь предложить нам 100 млн долларов, мы знаем, что ты не сможешь драться с кем-то другим, потому что твоя задница не получит реванш. Открой алкогольный магазин и сосредоточься на продаже спиртного, особенно после всей чепухи, которой ты наговорил», — написал Абдель-Азиз в своем Instagram.

Менеджер Нурмагомедова также высмеял Макгрегора за то, что тот сдался после удушающего приема российского бойца.

«Бог вложил милосердие в сердце Хабиба, и он показал, что ты машина по сдаче боя. Он провел захват за шею, который даже не был удушением. Ты опустил обе руки на пол и поднял одну из них, только чтобы сдаться», — добавил он.

Дядя бойца Алекс Нурмагомедов ранее заявлял, что ирландский спортсмен «не интересен Хабибу», несмотря на то, что команда Макгрегора ему предлагала 15 млн долларов за проведение боя-реванша.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заинтересован в проведении боя-реванша с Нурмагомедовым.

6 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC.