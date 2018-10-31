Главу UFC призвали поблагодарить Нурмагомедова за пиар

Кремлев раскритиковал UFC за нежелание отпускать Хабиба Нурмагомедова в бокс

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев раскритиковал президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта, который выступил против проведения боя между Хабибом Нурмагомедовым и Флойдом Мейвезером, передает "Советский спорт".

Уайт заявил, что если Мейвезер хочет подраться с Нурмагомедовым, то ему нужно перейти в смешанные единоборства (MMA), а поединка по правилам бокса он не допустит.

"Я попросил бы вас прекратить из спорта делать цирк и перестать проявлять неуважение к спортсменам. Вам надо научиться уважать соперников, как это делают джентльмены в боксе, а не делать акцент на ненависти и вражде. За вашим желанием заработать кучу денег нет никакого интереса развивать культуру спорта. Вы сейчас позарились на деньги от потенциального боя Нурмагомедова и Мейвезера. Но лучше бы сказали спасибо Хабибу, что он вообще распиарил ваш UFC, что именно благодаря ему про ваш промоушен вообще кто-то знает.

Мы отправим вам приглашение на боксерский бой Хабиба и Флойда, может быть, на нашем мероприятии вы научитесь уважать спортивные правила и поймете, что такое единоборства для джентльменов", — написал Кремлев в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Кремлев рассказал о дате боя Нурмагомедов — Мейвезер.