Лобов уступил Джонсону в поединке на турнире UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов уступил американцу Майклу Джонсону на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night в канадском Монктоне.

Лобов уступил единогласным решением судей и потерпел третье поражение подряд. Всего на счету 32-летнего россиянина 13 побед и 15 поражений в ММА. Джонсон одержал 19-ю победу при 13 поражениях.

На турнире в Монктоне Лобов должен был встретиться с россиянином Зубайрой Тухуговым, но бой был отменен из-за санкций UFC в отношении Тухугова.

После поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229 в Лас— Вегасе произошли беспорядки с участием команд обоих бойцов. Лобов, входящий в команду Макгрегора, присутствовал на данном турнире, однако находился на трибуне. Тухугов же был в углу Нурмагомедова и принял участие в массовой драке.

После инцидента глава UFC Дэйна Уайт на пресс— конференции сообщил, что если среди участвовавших в драке были спортсмены с контрактами с UFC, то они не будут принимать участие в боях под эгидой организации.

На счету Тухугова 18 побед и четыре поражения в ММА. Поединок с Лобовым должен был стать первым для спортсмена после двухлетней дисквалификации.