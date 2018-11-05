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Нурмагомедову пообещали 50 млн долларов за следующий бой
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Нурмагомедову пообещали 50 миллионов долларов за следующий бой 

Lenta.ru + ещё 179 3 часа назад
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о возможном гонораре российского бойца смешанных единоборств (MMA) Хабиба Нурмагомедова за следующий поединок. Его слова приводятся в Twitter-аккаунте MMAFighting.
Уайт ответил на вопрос, могут ли быть реализованы требования команды российского бойца. «Конечно. Они знают, что для них реально. Они знают ответ на этот вопрос», — заявил глава UFC.
Нурмагомедов 6 октября в рамках турнира UFC 229 в США победил ирландца Конора Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. По данным СМИ, доход Нурмагомедова по итогам боя составил два миллиона долларов. Впоследствии менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в интервью TMZ заявил, что рассчитывает на гонорар от 50 до 10 миллионов долларов для дагестанского бойца в следующем бою.
Следующий соперник Нурмагомедова пока не определен.
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