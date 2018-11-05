Озвучен космический гонорар Хабиба за следующий бой

UFC может дать Нурмагомедову 100 миллионов долларов за следующий бой

Глава UFC не стал отрицать факт, что такой гонорар за поединок бойца смешанного стиля (ММА) возможен.

"Конечно. Они знают, что для них реально. Они знают ответ на этот вопрос", — написал Уайт в твиттере.

Напомним, что непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший намерен выйти на ринг или октагон с Нурмагомедовым. Пока неизвестно, по каким правилам может пройти поединок, однако Мейвезер уже провел встречу с президентом UFC, на которой обсудил возможный бой.