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Озвучен космический гонорар Хабиба за следующий бой
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UFC может дать Нурмагомедову 100 миллионов долларов за следующий бой 

Газета.Ru + ещё 207 4 часа назад
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал заявления представителей чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова о том, что россиянин хочет получить $100 млн за следующий бой, передает "Советский спорт".
Глава UFC не стал отрицать факт, что такой гонорар за поединок бойца смешанного стиля (ММА) возможен.
"Конечно. Они знают, что для них реально. Они знают ответ на этот вопрос", — написал Уайт в твиттере.
Напомним, что непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший намерен выйти на ринг или октагон с Нурмагомедовым. Пока неизвестно, по каким правилам может пройти поединок, однако Мейвезер уже провел встречу с президентом UFC, на которой обсудил возможный бой.
Ранее сообщалось, что дагестанский боец не намерен ехать на второе слушание по делу о драке после поединка с ирландцем Конором Макгрегором.
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