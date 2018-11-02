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UFC не хочет проводить бой Нурмагомедова и Сен-Пьера
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UFC не хочет проводить бой Нурмагомедова и Сен-Пьера 

Газета.Ru + ещё 132 2 часа назад
Эксперт по боям смешанного стиля (ММА) Робин Блэк прокомментировал возможный поединок чемпиона абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и канадца Жоржа Сен-Пьера, передает RT.
Специалист утверждает, что говорил лично с Сен-Пьером.
"Нурмагомедов — самая громкая история в ММА в настоящее время. Он лучший боец в этом виде спорта. Я живу в Канаде. Сен-Пьер — наш Хабиб. И сейчас все обсуждают бой Хабиба и Жоржа. Сен-Пьер — мой друг. Я спросил его про бой с Хабибом, и Сен-Пьер сказал, что всё это лишь слухи. С ним никто не говорил об этом бое. Жорж пояснил также, что в UFC не хотят, чтобы он переходил в легкий вес", — рассказал эксперт.
Также он подчеркнул, что был бы рад, если бы эта встреча все-таки состоялась.
"В то же время я считаю, что бой Жоржа и Хабиба был бы отличным. Это два гения боев. Хабиб моложе, он более "голодный" и мотивированный. Но Жорж — блестящий и очень опытный боец", — заключил Блэк.
На данный момент дагестанский спортсмен намерен сразиться с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером. Он заявил, что готов биться и по правилам ММА, и по правилам бокса.
Ранее Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев раскритиковал президента UFC Дану Уайта, который выступил против проведения встречи нурмагомедова с американцем.
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