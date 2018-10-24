Макгрегору посоветовали начать торговать спиртным

Макгрегору посоветовали заткнуться и начать торговать спиртным

Менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз отреагировал на пост ирландца Конора Макгрегора об ошибках в титульном бою против его подопечного. Ответ Абдель-Азиза опубликован в его Instagram-аккаунте.

«Жалкая попытка. Если бы ты одолел Хабиба в честном бою, он бы не оправдывался. Бой с тобой не даст нам 100 миллионов. Мы уверены в этом. Иди, подерись с кем-то еще, потому что реванша тебе не видать. Открой винно-водочный магазин и сосредоточься на продаже спиртного. Особенно, учитывая то, что ты успел нам наговорить. Просто заткнись и иди своей дорогой», — подытожил Абдель-Азиз.

23 октября Макгрегор опубликовал запись, где подробно привел выводы после поражения от Нурмагомедова в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По словам ирландца, он не уделил должного внимания отработке атакующих действий в борьбе и недооценил ударную технику соперника.

7 октября Макгрегор не смог отобрать у россиянина титул чемпиона организации в легком весе, уступив сдачей. После боя Макгрегор в социальных сетях заговорил о реванше.

На первой пресс-конференции, приуроченной к бою, Макгрегор распивал виски собственного производства и неоднократно оскорбил Нурмагомедова. Он, в частности, предложил сопернику-мусульманину выпить.

Поражение от Нурмагомедова стало для Макгрегора четвертым в профессиональной карьере. В активе ирландца 21 победа. Он также дважды становился чемпионом UFC в двух разных весовых категориях.