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Принято решение по дисквалификации Нурмагомедова
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Принято решение по дисквалификации и гонорару Нурмагомедова 

Рамблер 2 часа назад
Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора до завершения расследования инцидента после поединка между спортсменами.
Как сообщает ТАСС, дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора продлена до 10 декабря. Комиссия также приняла решение выплатить российскому бойцу 50% от его гонорара в 2 млн долларов, которые были удержаны из-за драки между командами бойцов.
Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября.
Раскрыта тайна вражды Хабиба и Конора
После боя, закончившегося победой Нурмагомедова, россиянин перелез через ограждение и устроил потасовку с тренером Макгрегора Диллоном Дэнисом. В драке также принял участие другой российский боец Зубайра Тухугов, который залез в клетку и начал бить Макгрегора. Успокоить дерущихся удалось только с помощью полиции.
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