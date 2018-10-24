Принято решение по дисквалификации Нурмагомедова

Принято решение по дисквалификации и гонорару Нурмагомедова

Атлетическая комиссия штата Невада продлила дисквалификацию чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца Конора Макгрегора до завершения расследования инцидента после поединка между спортсменами.

Как сообщает ТАСС, дисквалификация Нурмагомедова и Макгрегора продлена до 10 декабря. Комиссия также приняла решение выплатить российскому бойцу 50% от его гонорара в 2 млн долларов, которые были удержаны из-за драки между командами бойцов.

Поединок за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 7 октября.