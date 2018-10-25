Лобов принял предложение Кадырова

Боец UFCАртём Лобов поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение организовать бой с Зубайрой Тухуговым. Российско-ирландский спортсмен склоняется к тому, чтобы пойти на выдвинутые условия.

«Ваше предложение я услышал, но давайте посмотрим, что будет с UFC. Если Зубайру уволят, тогда я буду рад принять ваше предложение», — сказал Лобов в Instagram.

Также Лобов заявил, что весь свой гонорар за предполагаемый бой направит на благотворительность.

Ранее News.ru сообщал о том, что Кадыров предложил провести бой Лобова с Тухуговым в Грозном силами промоушна «Ахмат».