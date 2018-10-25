«Уже ощущалась угроза драки»: UFC вернул Хабибу $1 млн

Российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора обязали присутствовать на слушаниях Атлетической комиссии Невады по делу о потасовке после их поединка на UFC 229. До этого заседания оба спортсмена будут находиться под дисквалификацией. Тем не менее для Хабиба есть и радостная новость: UFC точно выплатит ему половину гонорара за победу над Макгрегором.

Два самых одиозных бойца в смешанных единоборствах (ММА) на данный момент — Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов — снова ворвались в медиапространство по причине своего скандального поведения на турнире UFC 229.

Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), где проходил поединок Дагестанского Орла с ирландцем, сообщила, что продлевает дисквалификацию обоих спортсменов на неопределенный срок. По информации интернет-портала MMAFighting, отстранение будет оставаться в силе по крайней мере до 10 декабря — на этот день назначено заседание комиссии по делу о потасовке после боя Нурмагомедова и Макгрегора.

Любопытно, что обоих бойцов обязали явиться на слушания, так что практически сразу после встречи в октагоне и длинной прелюдии в соцсетях они увидятся на разбирательствах NSAC.

Если события продолжат развиваться такими темпами, то конфликт ирландца и россиянина превратится в одно из самых культовых противостояний в истории единоборств.

Также в Атлетической комиссии сообщили, что в круг подозреваемых, помимо главных действующих лиц UFC 229, были официально включены сопровождающие их лица:

секунданты Нурмагомедова Ислам Махачев Зубайра Тухугов , а также его менеджер Али-Абдель-Азиз; со стороны Макгрегора под надзор комиссии попал его представитель Оди Аттар.

Оба менеджера не принимали участия в потасовке, однако исполнительный директор NSAC Боб Беннетт заявил, что они должны понести ответственность за то, что не сумели предотвратить беспорядки.

«Мы провели отдельный разговор с менеджерами и попросили их проконтролировать ситуацию после боя. Угроза драки ощущалась еще на церемонии взвешивания. Мы бы не оказались в такой ситуации, если бы они поработали со своими спортсменами», — цитирует Беннета MMAjunkie.

Тем временем немного прояснилась ситуация с гонораром Хабиба.

Напомним, выплата денег Дагестанскому Орлу была заморожена из-за того, что сразу после победы над Конором в четвертом раунде он выпрыгнул за пределы клетки и накинулся на одного из тренеров Макгрегора — Дилона Дэниса, который оскорблял его на религиозной почве во время подготовки к бою и прямо по ходу поединка.

Около месяца Нурмагомедов провел в ожидании денежной награды, и только теперь появилась информация о том, что Атлетическая комиссия разрешила перевести бойцу половину положенного ему оклада — $1 млн Полностью гонорар Хабиба должен составить $2 млн, однако он почти наверняка не получит всей суммы из-за штрафа за драку.

Тем не менее половина гонорара — это уже неплохо. Кроме того, здесь еще не учитывался доход Нурмагомедова за покупку зрителями платной трансляции поединка. По сообщениям СМИ, общая сумма доходов Дагестанского Орла должна составить $5-6 млн Гонорар Макгрегора был выплачен вскоре после поединка, поскольку предполагалось, что ирландец не виновен в потасовке: за пределы октагона он не выходил, а внутри клетки на него напали друзья Хабиба, и казалось, что он был вынужден постоять за себя.

Однако после просмотра записи видеокамер выяснилось, что Макгрегор первым атаковал в клетке ничего не подозревающего брата Хабиба — Абубакара, чем и навлек на себя гнев остальных членов команды Орла, которые кинулись на защиту друга.

Ситуацию усложнило и серьезное возмущение Нурмагомедова, который справедливо задал вопрос, почему за инцидент после боя планируют наказать только его коллектив. Особенно бойца задела история с отменой поединка его близкого друга Зубайры Тухугова

«Вы отменили бой Зубайры, хотите уволить его только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата Абубакара, на камере все видно», — написал чемпион UFC в своем инстаграме.

Бой Тухугова все же был отменен, однако руководство промоушена, а вместе с ним и Атлетическая комиссия Невады задумались о наказании для Макгрегора и слегка сбавили обороты в назначении санкций против команды Нурмагомедова.

Впрочем, даже в случае расторжения контракта Тухугова с UFC, его отмененный бой с близким другом Макгрегора Артемом Лобовым может быть проведен под эгидой другого промоушена. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже заявил, что готов организовать ажиотажный поединок.

«Мы приветствуем дерзкие заявления… Это нам по духу и по нраву.

Если получится так (на все воля Всевышнего), что будет принято отрицательное решение и поединок Тухугова и Лобова станет невозможен в рамках UFC — добро пожаловать на любую площадку мировых единоборств.

Мы организуем бой на самом высоком уровне и гарантируем достойный гонорар Артему…

Как вариант, предлагаю организовать бой под эгидой «Ахмата» в Грозном, если, конечно, со стороны Артема это был действительно мужской вызов, а не «пшик» на публику, как это стало модно в наше время», — заявил Кадыров в инстаграме.

Лобов уже отреагировал на приглашение главы Чечни в своих соцсетях.

«Ваше предложение я услышал, но давайте пока дождемся завтрашнего дня и посмотрим, что будет с UFC. Если Зубайру уволят, то тогда я буду рад принять ваше предложение.