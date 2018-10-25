Как в кино: Инструктор MMA в одиночку одолел восемь бандитов

В английском графстве Эссекс специалист по единоборствам и инструктор ММА Луис Николсон смог в одиночку отбить нападение восьми вооруженных уличных налетчиков, пишет LADbible.

22-летний инструктор шел по улице, когда к нему подошли сразу восемь незнакомцев с требованием отдать телефон. Луис отказался, тогда его попытались припугнуть ножом, поранив руку и торс.

Молодой человек не спасовал и постарался применить имеющиеся навыки и опыт, чтобы отбить нападение.

«Я делал все возможное, чтобы держать их в страхе. Ударил двоих в лицо, и они упали на землю», — рассказал он о начале драки.

Поняв, что просто так с незнакомцем не справиться, другие бандиты вытащили ножи. Отбиваясь от них, Луис выбежал на стройку, где были рабочие, и крикнул, чтобы вызвали полицию. В итоге незнакомцы ретировались.

«Должен сказать с нулевой тенью сомнения: боевые искусства спасли мне жизнь», — резюмировал молодой человек. По его мнению, такие навыки необходимы всем, и учиться им нужно с детства.

Полиция начала расследование нападения.

Пользователи по-разному прокомментировали случившееся.

Марк: «Ваш телефон действительно стоит того, чтобы умереть?! И вы советуете всем делать то же самое? Нет. Вы учите использовать боевые искусства в качестве последнего средства, а не для того, чтобы люди думали, что они непобедимы».

Петер: «Боевые искусства определенно спасли мне жизнь». Получает удар ножом несколько раз вместо того, чтобы просто передать свой телефон. Боевые искусства заставили его поверить, что он непобедим».

А что думают наши читатели и телезрители «МИРа»? Правильно ли поступил Луис, что вступил в неравный бой? Или телефон того не стоил, и молодой человек напрасно рисковал жизнью, считая себя суперменом? Напишите свое мнение в комментариях.

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