«Плюнул в Конора»: что на самом деле сделал Хабиб в Лас-Вегасе

Участие в нашумевшей потасовке после боя Хабиба Нурмагомедова Конора Макгрегора приняли не только сами бойцы и их партнеры по команде, но и болельщики. Одним из них стал зритель из первого ряда, который ворвался в октагон, чтобы помочь ирландцу.

Ставший уже едва ли не легендарным поединком между российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором состоялся еще в начале октября, а разговоры о нем не умолкают до сих пор. Во многом это связано не столько с победой Нурмагомедова, сколько с произошедшими событиями сразу же после боя.

Напомним, что после того, как Макгрегор «похлопал» своего оппонента по руке, сдавшись россиянину, Хабиб стал не праздновать свою 27-ю победу в карьере подряд, а вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца. Речевые оскорбления в итоге переросли в драку: Нурмагомедов перелез через сетку октагона и прыгнул вперед ногами на тренеров Конора. Между ними завязалась драка, переросшая в массовую.

Макгрегор, оставшийся в восьмиугольнике, тоже был готов «выпрыгнуть» из клетки и атаковать Дагестанского Орла, но ему помешали партнеры по команде россиянина. Среди них оказался и российский боец Зубайра Тухугов , которого UFC впоследствии наказал отменой поединка с Артемом Лобовым и последующим расторжением контракта.

Среди всей толпы, состоящей из Нурмагомедова, Макгрегора, тренеров, полиции и охраны вне внимания оказался еще один человек — Дэвид Мартин

Он — обычный поклонник смешанных единоборств, соотечественник Конора, а также глава компании, которая сотрудничает с UFC.

Мартин сидел в первых рядах среди зрителей и, что неудивительно, поддерживал Макгрегора. Однако и он был вынужден ввязаться в драку. При этом за мгновение до того, как Мартин «влетел» в октагон, он успокаивал своего знакомого, американского чемпиона UFC в полутяжелом и тяжелом весе Даниэля Кормье . По словам ирландского болельщика, Кормье поддерживал Хабиба.

«Когда Хабиб прыгнул в толпу, Даниэль будто сошел с ума — он думал, что на Хабиба напали ирландцы. Я буквально прыгнул ему на спину и заорал: «Даниэль, остановись, тебе нельзя влезать». Серьезно! Очень не хотелось, чтобы чемпион UFC в тяжелом весе начал мочить людей направо и налево. За мной сидел его сын. И я орал Даниэлю в ухо: «На тебя смотрят дети! Угомонись!» Сначала он начал на меня быковать, но затем успокоился», — цитирует Мартина Sports.ru.

После этого не удержался на месте и сам Дэвид. Увидев, как Макгрегор едва не начал драться с Тухуговым, он сразу же забежал в клетку, чтобы оттащить ирландского бойца и не дать ему вмешаться в конфликт.

«Я увидел, как в октагон побежали русские, некоторые напали на Конора. Тогда я оттолкнулся от Даниэля, чуть ли не перепрыгнул через него и кинулся в октагон. Туда забежали копы, но они понятия не имели, что я простой зритель. Я не понимал, что я делаю — просто знал, что Конора бьют. Я хотел найти его и защитить. Я не знал, что на него напал кузен или брат Хабиба, я думал, это русские фанаты полезли в октагон», — сказал Мартин, также раскритиковав организацию мероприятия.

По его мнению, руководство UFC нисколько не позаботилось об охране. Они попросту оказались не готовыми к подобному развитию событий.

«Промоушену нужно внимательно посмотреть повтор и сделать выводы. Почему они попали внутрь? Почему, в конце концов, внутрь попал я?» — удивился Мартин.

Кроме того, ирландский поклонник смешанных единоборств выразил мнение, что Нурмагомедов воспринял сказанные Макгрегором до боя оскорбительные слова в адрес россиянина «слишком близко к сердцу», а также подчеркнул, что нельзя «настолько серьезно воспринимать трэшток». Также Мартин выступил с критикой в адрес самого Нурмагомедова и его помощников. Так, по его словам, один из напавших на Макгрегора нанес ему очень опасный удар со спины.

«Конор был измотан после поражения, но один из парней Хабиба ударил его со спины — попади он ему в висок, мог бы и убить.

Охранники оттащили Конора и прижали к сетке, а он говорил, чтобы от него отстали — он ничего не боялся. Я подскочил к нему, схватил и сказал: «Дыши, успокойся и просто дыши». Я не хотел, чтобы он слетел с катушек и полез в драку. Тогда ирландские фанаты могли взбеситься и тоже полезть в октагон, а я не хотел, чтобы Конор спровоцировал еще большую заваруху», — заявил он.

Сам Мартин выделялся среди остальных поклонников благодаря своему необычному внешнему виду. Дэвид явился на бой в ярком зеленом пиджаке. Забавно, но костюм также был вовлечен в эту историю.

«Этот пиджак стоит он всего долларов 250 и в потасовке почти не пострадал. Единственное: Хабиб плюнул в Конора, и, пока я держал его, плевок размазался по воротнику», — заключил Мартин.

Плевок со стороны Нурмагомедова произошел сразу же после того, как судья разнял бойцов. Перед этим Хабиб что-то произнес в адрес Макгрегора, но ирландец никак на это не отреагировал, а лишь отходил после удушающего приема от россиянина.

24 октября Спортивная комиссия Невады (NSAC) провела первое слушание по делу о массовой драке с участием Хабиба и Конора. По итогам заседания спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой UFC до 10 декабря. Предположительно в начале декабря комиссия проведет еще одно слушание, на котором будет озвучен окончательный вердикт в отношении бойцов.