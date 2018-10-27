Елизавета Туктамышева лидирует на Skate Canada

Короткая программа среди женщин на втором этапе Гран-при, который в эти выходные проходит в Канаде, превратилась в настоящую драму. Среди 11 участниц было сразу три россиянки: Дарья Паненкова, Елизавета Тутктамышева и Евгения Медведева

Для Паненковой и Медведевой, которые в нынешнее межсезонье ушли от известного российского тренера Этери Тутберидзе , выступления получились провальными. Дарья оказалась на 11-й позиции, а Евгения стала седьмой.

Медведева показала худшую короткую программу в своей карьере. Лишь 60 баллов — настоящая катастрофа для двукратной чемпионки мира.

В прошлом сезоне спортсменка ни разу не набирала меньше 78 баллов. Да, изменилась судейская система, но глобально на общее количество очков реформы не влияют.

Главной причиной неудачи стал сорванный каскад тройной флип + тройной тулуп, первый прыжок получился ужасно недокрученным — лишь один оборот вместо трех. Приставить к нему второй уже было нельзя. Учитывая, что до этого Евгения исполнила двойной аксель и тройной лутц, как-то исправить ситуацию она не могла. Спортсменка, по сути, осталась без одного из трех прыжковых элементов, причем самого дорогого.

Сама спортсменка объяснила провал потерей концентрации.

«Думаю, я просто потеряла внимание. Быть очень уверенной в себе — не всегда хорошо.

Честно говоря, может быть, в этом сезоне я даже готова к ошибкам, плохим выступлениям. Для меня все новое. Думаю, все видят мои улучшения — на тренировках и не только. Это новое тело, новый образ мыслей. Мне просто нужно привыкнуть. Завтра я сделаю все возможное, я буду бороться», — сказала Медведева в интервью TSN.

Российский фигурист и хореограф Илья Авербух выразил мнение, что нынешний сезон будет сложным для Медведевой.

«Было понятно, что этот сезон будет очень сложным, адаптационным. Но чудес не бывает. Мы все рассчитывали на чудо, что переход пройдет гладко. Главное, что Женя в строю.

Прокат, конечно, надо считать неудачным. Седьмая позиция — не место чемпионки после короткой программы.

Но я бы пока не называл это катастрофой, сезон только начинается. Еще все поправимо, надо просто идти и работать», — начал Авербух.

Также чемпион мира — 2002 отметил, что спортсменка находится в поиске себя.

«Программа, когда исполняется чисто, смотрится, и элементы звучат. Как только идут сбои и срывы, сразу и программа становится блеклой и неинтересной. Поэтому большой вес имеет именно исполнение.

Больших изменений, кроме того что Женя физически повзрослела и жесты ее стали более осмысленные, я объективно не заметил. Но Женя поменяла стиль, не побоялась.

В нем она раньше не работала и давно хотела попробовать себя в разных амплуа. Это в любом случае плюс, что она ищет себя», — цитирует Авербуха телеканал «360».

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Горшков , оценивая выступление Медведевой, заявил, что спортсменка прошла сложный период в своей карьере.

«Слишком много изменений и проблем было в жизни Жени в последнее время — она переехала работать в другую страну, у нее новый тренер, перемены в технике. Она прошла сложный период. Не надо делать преждевременных выводов. Давайте не забывать — это первый сезон после Олимпийских игр. Если и подводить какие-то итоги, и то промежуточные, то намного позже», — цитирует Горшкова ТАСС

На первом месте по итогам короткой программы с большим отрывом расположилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева . Спортсменка выступила без ошибок, идеально исполнив сложнейший прыжок в женском взрослом катании — тройной аксель. Теперь россиянка опережает ближайшую преследовательницу японку Вакабу Хигучи почти на восемь баллов.

«Я чувствую себя прекрасно. Впервые в сезоне я откатала короткую программу с тройным акселем чисто. Я так счастлива, что смогла сделать все, что хотела»,

— приводит слова Елизаветы официальный сайт Международного союза конькобежцев (ИСУ).

«Не так давно, помню, я приезжала в Канаду на свой первый в жизни этап Гран-при, и все казалось так легко. Я не думала о том, что это какой-то серьезный турнир, я просто наслаждалась соревнованиями на взрослом уровне. С тех пор у меня было много взлетов и падений, я хочу отразить свой опыт в своих программах. Надеюсь, завтра я смогу откататься хорошо», — добавила россиянка.

Произвольная программа пройдет 28 октября в 4.00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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