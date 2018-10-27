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Нурмагомедова посчитали обязанным Макгрегору
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Нурмагомедова посчитали обязанным Макгрегору 

Lenta.ru + ещё 15 1 час назад
Фото: John Locher / AP
Российско-ирландский боец смешанного стиля (MMA) Артем Лобов заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов обязан предоставить Конору Макгрегору матч-реванш. Его слова приводит MMA Junkie.
«Думаю, в незамедлительном реванше есть смысл. Благодаря Конору заработал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), Хабиб вообще заработал столько, сколько не заработал бы никогда. Так почему не организовать реванш?» — отметил Лобов.
23 октября Макгрегор заявил, что если не получит мгновенный реванш с Нурмагомедовым, он готов драться «со следующим в очереди». При этом в лагере российского бойца сторонников реванша нет: менеджер бойца Али Абдель-Азиз посоветовал ирландцу найти другого соперника.
20 октября президент UFC Дэйна Уайт отметил, что есть более достойные кандидатуры для следующего боя с Нурмагомедовым, чем Макгрегор. Он упомянул американского бойца Тони Фергюсона.
7 октября Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Боец принудил Макгрегора к сдаче в четвертом раунде. Таким образом Нурмагомедов остался непобедимым с рекордом 27-0-0. Для Макгрегора, в активе которого 21 победа, поражение стало четвертым в карьере.
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