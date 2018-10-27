Нурмагомедова посчитали обязанным Макгрегору

«Думаю, в незамедлительном реванше есть смысл. Благодаря Конору заработал Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), Хабиб вообще заработал столько, сколько не заработал бы никогда. Так почему не организовать реванш?» — отметил Лобов.

23 октября Макгрегор заявил, что если не получит мгновенный реванш с Нурмагомедовым, он готов драться «со следующим в очереди». При этом в лагере российского бойца сторонников реванша нет: менеджер бойца Али Абдель-Азиз посоветовал ирландцу найти другого соперника.

20 октября президент UFC Дэйна Уайт отметил, что есть более достойные кандидатуры для следующего боя с Нурмагомедовым, чем Макгрегор. Он упомянул американского бойца Тони Фергюсона

7 октября Нурмагомедов успешно защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Боец принудил Макгрегора к сдаче в четвертом раунде. Таким образом Нурмагомедов остался непобедимым с рекордом 27-0-0. Для Макгрегора, в активе которого 21 победа, поражение стало четвертым в карьере.