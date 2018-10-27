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Боец MMA победил «удушением ниндзя»
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Боец MMA победил «удушением ниндзя» 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: кадр видео
Пакистанский боец смешанного стиля (MMA) Наджам Кхан одержал победу над Мухаммадом Васимом на турнире Brave CF 17. Видео решающего эпизода поединка опубликовано в Twitter-аккаунте Caposa.
Кхан сумел сковать движения соперника на последних секундах финального третьего раунда поединка. Пакистанец исполнил прием из бразильского джиу-джитсу, известный как «удушение ниндзя».
Для пакистанского бойца победа стала второй в профессиональной карьере.
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