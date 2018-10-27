Боец MMA победил «удушением ниндзя»

Najam Khan sends Mohammad Wasim astral traveling via ninja choke #BraveCF17 pic.twitter.com/XsPrHoZNWx— caposa (@Grabaka_Hitman) 27 октября 2018 г. Пакистанский боец смешанного стиля (MMA) Наджам Кхан одержал победу над Мухаммадом Васимом на турнире Brave CF 17. Видео решающего эпизода поединка опубликовано в Twitter-аккаунте Caposa.

Кхан сумел сковать движения соперника на последних секундах финального третьего раунда поединка. Пакистанец исполнил прием из бразильского джиу-джитсу, известный как «удушение ниндзя».

Для пакистанского бойца победа стала второй в профессиональной карьере.