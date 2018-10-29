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У Нурмагомедова нашлась икона
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У Нурмагомедова нашлась икона 

Lenta.ru + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов оценил игру египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха. Слова бойца приводит Kingfut.
«Салах — икона, о которой нужно заботиться и помогать добиться еще больших успехов. Восхищен им и его поведением в Европе. Новые поколения нуждаются в таких людях, как Салах, чтобы все понимали, что можно быть скромным и знаменитым одновременно», — отметил боец.
Нурмагомедов добавил, что не знаком с Салахом лично, но всегда следил за его игрой.
«Он отличный форвард. Салах своей скромностью хорошо представляет весь мусульманский мир и его мораль», — подытожил российский спортсмен.
Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В минувшем сезоне 26-летний египтянин с 32 голами стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги. Он же удостоился титула лучшего игрока турнира. В составе сборной Египта Салах принял участие в чемпионате мира-2018, отметившись двумя забитыми мячами.
Нурмагомедов продолжает отбывать дисквалификацию после победы над ирландцем Конором Макгрегором в главном бою турнира UFC 229. Российский боец защитил титул чемпиона в легком весе, выиграв болевым приемом в четвертом раунде, после чего подрался с тренером Макгрегора, находившимся за пределами октагона. Атлетическая комиссия штата Невада продолжает расследование произошедшего.
Российский боец известен дружбой с португальским нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду. Нурмагомедов рассказал, что они познакомились через Instagram. В феврале спортсмены встретились и обменялись подарками: россиянин подарил футболисту папаху и в ответ получил майку с автографом.
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