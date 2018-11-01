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Украинец Усик хочет провести бой с Джошуа на «Уэмбли»
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Украинец Усик хочет провести бой с Джошуа на «Уэмбли» 

Газета.Ru + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик заявил о желании провести поединок против обладателя чемпионских поясов WBA Super, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа, передает "Советский спорт".
В своем последнем поединке Джошуа техническим нокаутом забрал победу у россиянина Александра Поветкина. По словам украинца, он бы тоже хотел сразиться с британцем на лондонском стадионе "Уэмбли".
"Я смотрел бой Джошуа с Поветкиным, и он мне понравился. Понравилось, как Александр начал, было интригующе, или же это был план Энтони. Поначалу этот план не был успешным.
Мне очень понравилась атмосфера на "Уэмбли", и я тоже хотел бы там выступить. В Джошуа нет ничего особенного. Он хорошо подготовленный боец, но не вижу в нем ничего особенного. Я буду готов, когда промоутеры начнут переговоры о моем с ним бое. Если хотите рассмешить бога, то расскажите ему свои планы. Отец учил меня не говорить о том, что еще не произошло", — приводит слова Усика Mirror.
Ранее сообщалось, что Владимир Кличко высказал восхищение успехами Усика.
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