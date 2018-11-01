Украинец Усик хочет провести бой с Джошуа на «Уэмбли»

В своем последнем поединке Джошуа техническим нокаутом забрал победу у россиянина Александра Поветкина . По словам украинца, он бы тоже хотел сразиться с британцем на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Я смотрел бой Джошуа с Поветкиным, и он мне понравился. Понравилось, как Александр начал, было интригующе, или же это был план Энтони. Поначалу этот план не был успешным.

Мне очень понравилась атмосфера на "Уэмбли", и я тоже хотел бы там выступить. В Джошуа нет ничего особенного. Он хорошо подготовленный боец, но не вижу в нем ничего особенного. Я буду готов, когда промоутеры начнут переговоры о моем с ним бое. Если хотите рассмешить бога, то расскажите ему свои планы. Отец учил меня не говорить о том, что еще не произошло", — приводит слова Усика Mirror.