«Он уничтожит Хабиба»

Американский боец Бен Аскрен одержал 18 побед и не потерпел ни единого поражения в карьере. Теперь его ждут в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). А сам американец готов сразиться с российским чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым. Что стоит за громкими заявлениями американца — в материале «Ленты.ру»

«Есть на примете русский, которого следует научить скромности?»

7 октября Хабиб Нурмагомедов едва не сломал челюсть Конору Макгрегору . Потом чуть не добрался до тренера ирландца Диллона Дэниса. А теперь крепко взялся за социальные сети и едва не добился боя с непобежденным боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Принял Mercedes от Рамзана Кадырова , помирился с Тимати . Поддержал тонущий в долгах «Анжи», признался в симпатии к московскому «Спартаку»

В общем, Нурмагомедов законно наслаждается взлетом на вершину мирового спорта. И щедро, по-аварски, дает отечественным спортивным (и не очень) медиа поводы для смачных заголовков.

Поскромневший Макгрегор признал ошибки боя с россиянином и готов, пускай и не сразу, вновь выйти с ним в октагон. В будущих соперниках Орла видят Тони Фергюсона . Отец Нурмагомедова не теряет надежды сдуть пыль с залежавшегося Жоржа Сент-Пьера и высушить канадца до нужной весовой категории. Хабиб, покоривший дивизион легковесов UFC, кажется, справится с любым из действующих бойцов промоушена. Но что если угроза непобежденному россиянину придет извне?

UFC заслуженно доминирует на мировой арене. Но это не значит, что за пределами организации не остается весомых игроков. Крепнущий на глазах азиатский ONE Championship уже объявил о, возможно, своей главной сделке в истории. Промоушен подписал контракт с бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом . А теперь грядет и вовсе беспрецедентный обмен талантами с великим и ужасным UFC. Еще один бывший чемпион промоушена Дэйны Уайта Деметриус Джонсон отправится в Азию, а в обратном направлении проследует непобежденный американец Бен Аскрен.

Обмен, как подчеркивают СМИ, — своего рода джентльменское соглашение между боссами бойцовских организаций. Формально Аскрен подпишет контракт именно с UFC, а Джонсон пополнит ростер ONE, а не любого другого промоушена.

Anyone know another Russian that needs humbled the old country way? pic.twitter.com/tEdSoUSX45— Ben Askren (@Benaskren) 25 октября 2018 г. Оценив открывшиеся перспективы, Аскрен взялся за главное оружие современного спортсмена. Свой Twitter. И принялся наживать недоброжелателей среди бойцов UFC. И, кажется, главной его целью стал именно Нурмагомедов.

Американец неплохо образован. То есть в курсе о кавказских нравах, поэтому о треш-токе ирландского разлива речи не идет. Аскрен бьет именно по самолюбию Нурмагомедова как спортсмена и, кстати, неплохо троллит российского чемпиона, выбросив в соцсети свой вызов. «Готов встретиться с тобой в промежуточном весе и показать, кто лучший грэпплер в мире. Назови время и место», — написал американский боец. До этого Аскрен напомнил о том, как оседлал россиянина Андрея Корешкова в бою под эгидой Bellator. «Не знаете русского, которого следует приучить к скромности старым деревенским способом?» — спросил подписчиков американец, приложив соответствующую гифку.

Аскрен, как и Нурмагомедов, еще не проигрывал. Он завоевал титул чемпиона в Bellator, с легкостью забрал пояс и в ONE FC. Но, раз Бен настолько крут, почему к 34 годам ты не провел ни одного поединка в UFC?

Дело в характере. В том числе и босса UFC Дэйны Уайта — он давно недолюбливает Аскрена. И это чувство, судя по обмену любезностями, взаимно.

Бен никогда не стеснялся указать боссу (тем более не своему) на его промахи. Аскрену откровенно не нравилось, как Уайт относится к Тайрону Вудли — чемпиону UFC в полусреднем весе. Последний отказывается плясать под дудку руководства, и, кажется, его постоянные защиты титула не вызывают радости у господина Уайта. Вудли слишком независим — это импонирует Аскрену и злит босса UFC. «Каждый раз, когда Вудли открывает рот, он стреляет себе в ногу», — однажды признался Уайт.

Кроме того, у Аскрена и Уайта разные взгляды на антидопинговую политику промоушена. Боец выпустил заявление, где удивлялся тому, что UFC не проверяет всех своих бойцов на употребление «запрещенки». В ответ на это Уайт также публично отметил, что считает подобную акцию попросту невозможной. Может именно этот тычок в слабое место Уайта и сорвал переход Аскрена в UFC после завершения его выступлений в Bellator в 2013-м. Американцу сперва предложили странное соглашение с Zuffa (компания владеет рядом бойцовских организаций, в том числе и UFC, — прим. «Ленты.ру»). Согласно этому контракту, Аскрена впустят в UFC только после боя в другом промоушене — World Series of Fighting. Американец согласился, хотя и посчитал предложение странным. Позже по телефону ему сообщили, что сделка отменяется. Тогда боец отправился именно в ONE FC.

Ради бизнеса Уайт зарыл топор войны. А боец передумал уходить из спорта. Да-да. Именно так был настроен Аскрен еще в 2017 году. В его планах была успешная защита титула чемпиона в ONE FC и уход на покой в расцвете сил.

«Хабиб никогда не бился с такими, как Бен»

Насколько опасен Аскрен? Если доверять тому же Вудли, Нурмагомедову американец не по зубам.

«Хабиб хорош, но он никогда не встречался с такими соперниками, как Бен. Он никогда не бился и с таким бойцом, как Майкл Чендлер . Эти ребята уничтожат его», — заявил Вудли в интервью BJPenn, когда вовсю пошли разговоры о скором пришествии Аскрена в UFC.

«Какие ваши доказательства?» — спросят болельщики Нурмагомедова. Но просмотр хотя бы одного титульника с участием Аскрена этот вопрос снимает. Американец не просто побеждает — он доминирует над соперником. И первое, в чем он превосходит оппонентов, — это борьба.

Бен — титулованный вольник, бывший член олимпийской сборной США по борьбе. В 2005 году Аскрен выиграл золотую медаль на Панамериканском чемпионате. В 2008 году стал чемпионом США. А на следующий год взял золотую медаль на чемпионате мира по грэпплингу.

Как и Нурмагомедов, Аскрен вовсю использует борцовскую базу в октагоне. Он с упоением и улыбкой швыряет соперников об канвас и искусен в контроле. Как и российский чемпион, Аскрен не спешит и использует броски и партер, чтобы вымотать соперника.

Так же, как и у Нурмагомедова, у Аскрена сложные отношения с бразильским джиу-джитсу. Хабиб перед боем с Тиаго Таваресом в Бразилии позировал перед камерами в майке с надписью: «Если бы самбо было простым, его бы назвали джиу-джитсу».

Аскрен же уколол адептов этого боевого искусства иначе. Боец самостоятельно освоил болевые и удушающие. И в определенный момент сам себе присвоил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. При этом Аскрен заявил, что каждый несогласный с его статусом может вызвать его на поединок. Желающих, по словам самого американца, пока не нашлось.

В общем, Аскрен уверен в себе. И у него на это есть все основания. Главное теперь — добиться боя с Хабибом и избежать оскорблений в адрес его отца.