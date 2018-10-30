Названо условие проведения следующего боя Хабиба

UFC: бой Нурмагомедов — Мэйуэзер может состояться только по правилам ММА

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что поединок между чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским боксером Флойдом Мэйуэзером — младшим может пройти только по правилам смешанных единоборств (ММА). Слова Уайта приводит портал TMZ.

"Если Мэйуэзер хочет драться, пусть приходит и дерется. Но дерется в UFC, не по боксерским правилам. Однажды мы уже это проходили, этого достаточно", — сказал Уайт.

7 августа Нурмагомедов защитил чемпионский пояс UFC, победив ирландца Конора Макгрегора . После этого Мэйуэзер и Нурмагомедов обменялись репликами в социальных сетях относительно возможности проведения очного поединка.

На счету россиянина 27 побед в 27 боях в ММА. В активе Мэйуэзера 50 побед в 50 поединках. В последнем бою американец техническим нокаутом победил Макгрегора по правилам бокса.