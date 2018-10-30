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Кадыров готов организовать бой Нурмагомедова и Мейвезера
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Кадыров выразил готовность организовать бой Нурмагомедов — Мейвезер в Чечне 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.ru
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился мнением о возможном поединке российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и непобежденного боксера Флойда Мейвезера, передает "Советский спорт".
По словам Кадырова, если спортсмены договорятся о поединке, то в Чечне готовы организовать этот бой.
"Мы имеем богатый опыт организации спортивных, политических, культурных событий мирового уровня. И если Хабиб и Флойд договорятся о бое, мы с большим удовольствием предоставим им такую возможность в Грозном. Мы организуем его на высшем уровне!" — приводит слова политика пресс-служба The Money Team Russia.
Спортсмены заявили о готовности провести поединок после победы россиянина над ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229, однако Нурмагомедов и Мейвезер пока не пришли к согласию по поводу правил их боя.
Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов встретился с президентом Кыргызстана.
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