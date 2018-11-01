Нурмагомедов согласен провести два боя с Мейвезером

По информации beIN Sports, дагестанский спортсмен готов сразиться и по правилам смешанных боевых искусств (ММА), и по правилам бокса.

"Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейвезером, болельщики будут довольны. Первый бой мы проведем на ринге, а второй — в клетке, это было бы справедливо. Я хочу испытать себя в боксе однажды, это было бы честно", — рассказал Нурмагомедов.

Помимо этого, бойцу предстоит второе слушание по делу о драке после боя с ирландцем Конором Макгрегором 10 декабря.