Нурмагомедов согласен провести два боя с Мейвезером 

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный поединок с непобежденным боксером Флойдом Мейвезером, передает "Советский спорт".
По информации beIN Sports, дагестанский спортсмен готов сразиться и по правилам смешанных боевых искусств (ММА), и по правилам бокса.
"Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейвезером, болельщики будут довольны. Первый бой мы проведем на ринге, а второй — в клетке, это было бы справедливо. Я хочу испытать себя в боксе однажды, это было бы честно", — рассказал Нурмагомедов.
Помимо этого, бойцу предстоит второе слушание по делу о драке после боя с ирландцем Конором Макгрегором 10 декабря.
Ранее Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев раскритиковал президента UFC Дану Уайта, который выступил против проведения боя.