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Рой Джонс готов выйти на бой с Нурмагомедовым
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Рой Джонс готов выйти на бой с Нурмагомедовым 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Jason Silva/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший готов выйти на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
«Я слышал, что Нурмагомедов хочет подраться с Мейвезером. Если у них не получится — я сам с удовольствием приму вызов. Разумеется, за хороший гонорар», — цитирует Роя Джонса news.ru.
Также боксёр отметил, что титульный бой Хабиба и ирландца Конора Макгрегора был по-настоящему интересным событием.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет присутствовать на слушании об инциденте после боя с Макгрегором.
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