Рой Джонс готов выйти на бой с Нурмагомедовым

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший готов выйти на бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

«Я слышал, что Нурмагомедов хочет подраться с Мейвезером. Если у них не получится — я сам с удовольствием приму вызов. Разумеется, за хороший гонорар», — цитирует Роя Джонса news.ru.

Также боксёр отметил, что титульный бой Хабиба и ирландца Конора Макгрегора был по-настоящему интересным событием.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов не будет присутствовать на слушании об инциденте после боя с Макгрегором.