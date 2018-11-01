Глава UFC пожелал Хабибу полугодовой дисквалификации

Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился ожиданиями о наказании российского бойца Хабиба Нурмагомедова , устроившего драку после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Его слова приводит Sports Illustrated.

«Все находится в руках Атлетической комиссии штата Невада. Не знаю, чего ожидать. В декабре пройдет слушание. Надеюсь, Хабиба отстранят на шесть месяцев», — заявил Уайт.

Функционер добавил, что UFC не станет применять дополнительные санкции по отношению к российскому бойцу.

24 октября Атлетическая комиссия штата Невада продлила временную дисквалификацию Нурмагомедову и Макгрегору. Вместе с тем российский спортсмен получил 50 процентов гонорара за бой.

В ночь на 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором болевым приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка россиянин вступил в конфликт с тренером ирландца, а затем выпрыгнул из октагона и начал драку. В этот момент его секунданты напали на Макгрегора. В результате бойцы покинули арену в сопровождении охраны, а комиссия начала расследование в отношении случившегося. Нурмагомедову грозит дисквалификация и штраф.