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Глава UFC пожелал Хабибу полугодовой дисквалификации
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Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поделился ожиданиями о наказании российского бойца Хабиба Нурмагомедова, устроившего драку после боя с Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Его слова приводит Sports Illustrated.
«Все находится в руках Атлетической комиссии штата Невада. Не знаю, чего ожидать. В декабре пройдет слушание. Надеюсь, Хабиба отстранят на шесть месяцев», — заявил Уайт.
Функционер добавил, что UFC не станет применять дополнительные санкции по отношению к российскому бойцу.
24 октября Атлетическая комиссия штата Невада продлила временную дисквалификацию Нурмагомедову и Макгрегору. Вместе с тем российский спортсмен получил 50 процентов гонорара за бой.
В ночь на 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором болевым приемом в четвертом раунде и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После поединка россиянин вступил в конфликт с тренером ирландца, а затем выпрыгнул из октагона и начал драку. В этот момент его секунданты напали на Макгрегора. В результате бойцы покинули арену в сопровождении охраны, а комиссия начала расследование в отношении случившегося. Нурмагомедову грозит дисквалификация и штраф.
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