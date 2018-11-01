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Нурмагомедов надеется на два боя с Мейвезером
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Нурмагомедов рассчитывает провести два поединка с Мейвезером 

RT на русском 5 часов назад
Фото: Ed Mulholland/Getty Images
Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности провести два поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.
«Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом, то фанаты будут довольны. Первый бой пройдёт на ринге по правилам бокса, второй — в клетке по правилам MMA. Тогда это было бы реально. Я хочу попробовать себя в боксе. Это справедливо», — приводит слова спортсмена talksport.com.
Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором, который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.
Ранее президент UFC выразил надежду, что Нурмагомедова отстранят на только полгода за инцидент после боя с Макгрегором.
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