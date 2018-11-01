Нурмагомедов надеется на два боя с Мейвезером

Нурмагомедов рассчитывает провести два поединка с Мейвезером

Обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил о готовности провести два поединка с бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях американцем Флойдом Мейвезером.

«Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом, то фанаты будут довольны. Первый бой пройдёт на ринге по правилам бокса, второй — в клетке по правилам MMA. Тогда это было бы реально. Я хочу попробовать себя в боксе. Это справедливо», — приводит слова спортсмена talksport.com.

Нурмагомедов вызвал Мейвезера на бой после победы над ирландцем Конором Макгрегором , который в августе 2017 года проиграл американцу в поединке, прошедшем по правилам бокса.

Ранее президент UFC выразил надежду, что Нурмагомедова отстранят на только полгода за инцидент после боя с Макгрегором.