Магия чисел и фанаты Ханю: что ждало Загитову в Финляндии

Аншлаг на тренировке, японцы с Винни-Пухами, небольшая ледовая арена и очень сильный состав участников — «Газета.Ru» рассказывает, что происходит в Хельсинки за день до старта третьего этапа Гран-при по фигурному катанию, на котором выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова

Серия Гран-при по фигурному катанию напоминает некий закрытый клуб. С момента появления престижных коммерческих соревнований в сезоне-1995/96 этапы принимали у себя лишь семь стран. Финляндия стала восьмой.

В этом году третий этап серии достался Хельсинки после того, как от соревнований отказался Китай. В Поднебесной решили заняться обновлением спортивных объектов к зимним Олимпийским играм — 2022 в Пекине и обойтись без сильнейших фигуристов планеты.

Несмотря на дебют в престижной серии, Финляндия уже принимала крупный турнир по фигурному катанию. В 2017 году здесь проходил чемпионат мира. Тогда спортсмены соревновались на вмещающей 13,5 тысяч зрителей «Хартвалл-арене». Сейчас место для звездных фигуристов выбрано поскромнее — находящийся в нескольких кварталах от «Хартвалла» Ледовый дворец Хельсинки на 8200 мест.

В четверг здесь соревнований не было. Фигуристы проводили официальные тренировки. Однако это не помешало собрать солидную аудиторию. Незадолго до первых прокатов у дверей ледового дворца выстроилась огромная очередь.

Все спешили посмотреть на Олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Девушки выходили на лед первыми. Несмотря на то что тренировочная сессия начиналась в десять утра по местному времени, арена заполнилась примерно на треть. Ученицу Тутберидзе зрители встретили тепло.

После тренировок девушки собрались на жеребьевке. Спортсменки по очереди вытягивали номерки из специального мешочка, определяя свое место в завтрашней короткой программе. Загитова выступит девятой из 11-ти участниц. Это самый ранний стартовый номер, который мог достаться ученице Тутберидзе

Дарья Паненкова в короткой программе выйдет на лед второй, еще одна представительница России Станислава Константинова будет закрывать программу первого дня турнира.

Впервые за 26 лет в рамках одного соревнования подобного уровня примут участие оба действующих олимпийских чемпиона в одиночном катании. Помимо Загитовой в Финляндию приехал триумфатор Игр 2014 и 2018 года японец Юдзуру Ханю.

Вместе с атлетами до Финляндии добрались и их тренеры — Брайан Орсер и Этери Тутберидзе.

Только Ханю появился на арене, как его окружила толпа журналистов.

Лидер мужского фигурного катания откланялся и отправился на разминку. Тем временем на арене его уже ждала внушительная публика.

Перед выходом Ханю на арене был практически аншлаг. Во всяком случае, пустых мест было значительно меньше, чем занятых. И почти все болельщики были из Японии.

«Мы очень любим его и готовы приезжать на соревнования хоть на край света. А в этом году нам повезло. Сейчас он выступает в Финляндии, а через неделю — в Москве. Это недалеко», — рассказали «Газете.Ru» болельщицы с плюшевым Винни-Пухом в руках — любимой игрушкой Ханю. Друга Кристофер Робина можно было встретить довольно часто. Некоторые фанаты даже переодевались в костюмы мультипликационного медведя.

Во время появления японца на льду вспышки фотоаппаратов болельщиков зазвучали настолько часто, что это напоминало выход к журналистам первых лиц государства.

В какой-то момент диктору на арене даже пришлось обратиться к зрителям: «Если вы фотографируете, делайте это без вспышек. Спасибо». Японцы к просьбе прислушались, а после ухода кумира со льда массово отправились к той части стадиона, где располагались спортсмены.

В отличие от японца, появление Алины огромного ажиотажа не вызвало. Незадолго до своего выхода на лед олимпийская чемпионка спокойно бегала по холлу арены.

Ханю в короткой программе выступит, как и Загитова, девятым. Болельщики уже начали шутить, что эта цифра сегодня преследует олимпийских чемпионов.

Тем не менее организаторы считают главной звездой третьего этапа Гран-при не японца, а именно Алину Загитову.

По крайней мере на развешанных на арене и в центре города афишах красуется ученица Тутберидзе.