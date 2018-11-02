«Ну и где ты, Флойд?»: Хабиб ждет Мейвезера в MMA

В UFC против боксерского поединка Мейвезера и Хабиба Нурмагомедова

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер-младший всерьез настроен подраться с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым . Пока неизвестно, по каким правилам может пройти поединок, однако Мейвезер уже провел встречу с президентом UFC Даной Уайтом, на которой обсудил возможный бой с Дагестанским Орлом.

Слухи о будущем чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нумрагомедова пестрят самыми разными версиями. Дагестанский Орел и легендарный боксер Флойд Мейвезер буквально вцепились в идею провести очный поединок.

Главная сложность потенциального противостояния Нурмагомедова и Флойда заключается в правилах, по которым они должны драться. В UFC категорически не хотят отпускать Орла в бокс, но сам Хабиб не против пойти на компромисс и провести с непобежденным боксером два боя — по разу по правилам смешанных единоборств (MMA) и бокса.

Мейвезер же от многочисленных заявлений решил перейти к решительным действиям — напрямую пошел к главе UFC Дане Уайту и обсудил возможный поединок с Орлом, что, судя по всему, дало определенный толчок в развитии ситуации. Если ранее промоушен категорически открещивался от боя, то теперь в UFC воздерживаются от однозначных ответов. Поединок может состояться, но только по правим MMA.

«Вчера я встретился с командой Флойда в Лос-Анджелесе. Не хочу, чтобы люди подумали, что мы пришли к какой-либо договоренности», — начал Уайт.

«Боксерского боя между Нурмагомедовым и Мейвейзером не будет. Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Посмотрим, как все сложится», — приводит его слова MMAWeekly.

Однако сам глава организации остается при своей прежней позиции — боя не будет и по правилам смешанных единоборств. Несмотря на потенциальный заработок, в UFC не заинтересованы в смене формата проведения боев.

При этом принять Флойда в качестве бойца промоушен всегда готов.

«Не думаю, что бой между Хабибом и Флойдом состоится. Вряд ли Мейвейзер хочет заходить в клетку, но и «нет» они не сказали. Однажды мы пришли в бокс, теперь его очередь. У Флойда есть причины для боя с парнями из UFC — это огромные деньги. Очевидно, что и для нас в этом есть выгода, но я не делаю такого типа бои. Если Флойд захочет прийти, то мы его ждем, ведь он говорил, что тренировался по борьбе», — сказал Уайт.

Напомним, что летом 2017 года один боец MMA решил провести поединок на профессиональном ринге, да еще и сразу с Мейвезером. Это был Конор Макгрегор , упавший после избиения от американца в десятом раунде. Бой тогда действительно принес солидный гонорар и тому, и другому. Мейвезер получил порядка $100 млн, ирландец — около $30 млн Все высказывания Нурмагомедова не дают точного ответа о его предпочтениях — единоборства или бокс. Он вполне готов сразиться с Мейвезером по любым правилам, хотя наверняка и осознает, что ударная техника — его слабое место. Поэтому Орел будет куда увереннее чувствовать себя в октагоне. На поединок в клетке Хабиб намекнул Мейвезеру в социальных сетях, оставив видео с находящимся в восьмиугольнике боксером.

Бой по правилам бокса привлекает Хабиба тем, что может состояться в России. Спортсмен уже встретился с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым , заявив, что хотел бы подраться с Мейвезером в «Лужниках», где сможет присутствовать его отец Абдулманап Нурмагомедов . Напомним, что Нурмагомедов-старший не посещает поединки сына в США, поскольку до сих пор не может получить визу.

Одним из последних слухов относительно будущего Хабиба стал его возможный бой с канадцем Жоржем Сен-Пьером. Оба бойца неоднократно выражали заинтересованность в поединке, что дало прессе повод для размышлений. Другое дело, что у 37-летнего Сен-Пьера не все в порядке со здоровьем, а в клетку он не выходил уже год.

К тому же канадец довольно внушительных размеров в сравнении с Нурмагомедовым и завоевывал пояса как в среднем, так и в полусреднем весе. Предпосылок для перехода Хабиба в другой дивизион нет, а сам Сен-Пьер даже если захочет, то вряд ли сделает нужный вес для легкой категории.

Но, что самое главное, этого совершенно не хочет UFC.

«Нурмагомедов — самая громкая история в ММА в настоящее время. Он лучший боец в этом виде спорта. Я живу в Канаде. Сен-Пьер — наш Хабиб. И сейчас все обсуждают бой Хабиба и Жоржа.

Но Сен-Пьер сказал, что все это лишь слухи. С ним никто не говорил об этом бое. Жорж пояснил также, что в UFC не хотят, чтобы он переходил в легкий вес», — цитирует эксперта по смешанным единоборствам Робина Блэка MMAMania.

Дана Уайт , к слову, посоветовал Нурмагомедову все свое внимание уделить второй защите титула и разбирательству с Атлетической комиссией штата Невады по поводу драки на UFC 229.

«Его интерес должен быть в защите титула чемпиона UFC. Ему следует на этом сосредоточиться. Когда вопросы с комиссией будут решены, Хабиб будет защищать титул чемпиона», — сказал глава промоушена.